L'École nationale de l'aviation civile va former ses pilotes aux avions électriques

Conçu pour réduire les nuisances sonores pour les riverains et ne générer aucune émission de carbone pour la planète, l'avion électrique Pipistrel Velis Electro (fabriqué par le constructeur slovène Pipistrel et racheté en avril par l'américain Textron, propriétaire des marques Cessna, Beechcraft et Bell) est actuellement le seul appareil certifié par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA).

Affichant une heure d'autonomie de vol et un niveau sonore de 60 dB, deux avions de ce type se poseront dès ce mois-ci au centre de Carcassonne de l'École nationale de l'aviation civile (ENAC).

L'ENAC, qui forme des pilotes professionnels français (dont ceux d'Air France) et étrangers, vient de signer avec Green Aerolease, société bretonne spécialisée dans l'aviation décarbonée filiale du groupe W3, un contrat de location d'avions électriques sur lesquels elle assurera la formation initiale de ses pilotes.

Enjeu de la décarbonation

À partir de l'automne 2022, les stagiaires Élèves Pilote de Ligne (EPL) bénéficieront de 10 heures de formation sur le Velis dès le début de leur cursus.

Les deux Velis seront par la suite également déployés sur le centre de Muret, près de Toulouse, au profit des stagiaires en formation PPL (licence de pilote privé, Private Pilot Licence en anglais) et LAPL (licence de pilote d'avion léger, Light Aircraft Pilote Licence en anglais).

L'accord de location, concrétisé après six mois d'essais et 100 heures de vol, prévoit d'aller jusqu'à 10 appareils d'ici à deux ans.

« À terme, l'avion électrique sera proposé à l'ensemble des clients internationaux de l'école », précise l'ENAC (2.000 étudiants par an) dans un communiqué publié le 12 juillet.

« Ce partenariat avec Green Aerolease nous permet surtout de garder la flexibilité de faire évoluer le nombre d'avions électriques dans notre flotte en l'adaptant à la demande et aux besoins de nos clients », ajoute Thierry de Basquiat, directeur de la formation au pilotage à l'ENAC.

Pour l'institution, cette intégration d'appareils à émission zéro carbone concrétise aussi un premier engagement dans la réduction de l'empreinte environnementale de ses formations au pilotage. Plus largement, cet accord confirme l'enjeu de la transition écologique pour le secteur aérien.

« Il est très important pour nous de montrer l'exemple en s'engageant concrètement vers une aviation plus verte », ajoute Thierry de Basquiat.

30 appareils électriques sur 50 déjà déployés

Pour sa part, Charles Cabillic, fondateur de Green Aerolease et président du groupe W3, observe « une vraie prise de conscience des acteurs en faveur d'une aviation décarbonée.»

« Il y a 1.800 avions dans les aéroclubs français. À horizon proche, la moitié des formations pourraient s'effectuer sur des appareils électriques », juge-t-il.

En ce sens, le partenariat avec l'ENAC représente une belle marque de confiance et « une référence internationale ».

« Le Velis Electro est un avion idéal pour la formation initiale », relève ce passionné d'aviation.

Green Aerolease a été fondée à Brest en janvier 2021 sur l'ambition d'anticiper l'essor du secteur de l'aviation légère et privée en France et en Europe d'ici à 2025 (voyage à la demande, d'affaires, loisir) et d'accélérer sa transition écologique.

Pour donner des ailes à son service de location clé en main, accessible au prix forfaitaire mensuel de 2.500 euros HT pour 288 heures de vol par an, la filiale de W3 s'est associée dès son démarrage avec Pipistrel Aircraft.

Conclu avec le soutien de la Fédération française aéronautique (FFA), cet accord exclusif porte sur la commande de 50 avions légers, biplaces, destinés à la formation des pilotes.

Green Aerolease a déjà déployé 30 avions auprès d'une vingtaine de clients (aéroclubs, écoles de formation), en France mais aussi en Europe (Pays-Bas, Espagne, Danemark, Suisse). Sur les 20 autres qui seront intégrés début 2023, Charles Cabillic précise:

« Ils seront équipés d'une nouvelle génération de batterie offrant plus d'autonomie et un temps de recharge divisé par deux (20 minutes pour 40 minutes de vol) », ajoute l'entrepreneur qui est aussi associé de Ronan Le Moal (ex-DG du groupe Crédit mutuel Arkéa, cofondateur de la West Web Valley) dans l'entreprise d'investissement Épopée Gestion.

Deux appareils de formation livrés à l'armée de l'air du Danemark

Inédit, le service développé par Green Aerolease comprend la mise à disposition de l'avion et de son chargeur, ainsi que l'assurance, la maintenance et le suivi de navigabilité, géré via une application mobile dédiée.

L'an passé, Green Aerolease a également investi le secteur de l'aviation militaire en livrant à la Royal Danish Air Force deux appareils pour la formation initiale de ses pilotes.

200 avions proposés en 2025

D'ici à 2025, ce sont près de 200 avions électriques qui devraient être proposés en mode « Aircraft As A Service » et déployés en France et en Europe ( y compris Allemagne, Europe du Nord) anticipe Green Aerolease. En outre, la PME entend dépasser la barre des 60 à 80 aéroclubs abonnés.

Visant aussi le marché des entreprises pour des voyages loisirs et affaires, le fondateur de Green Aerolease souhaite proposer à terme la location d'avions hybrides électriques (neufs ou en retrofit) pour le transport inter-régional de passagers.

Avion hybride 9-places pour 2024, implantations en régions...

Green Aerolease s'est déjà positionnée auprès des constructeurs aéronautiques, comme VoltAero, startup française qui développe pour 2024 un avion à propulsion électrique-hybride de 6-9 places.

Des discussions sont également en cours avec plusieurs régions françaises afin de positionner des appareils dans des aéroports régionaux.

Motivé par la volonté de « faciliter la vie des entreprises et créer de l'emploi en région », le groupe W3 a déjà constitué un portefeuille de trois entreprises dédiées à l'aviation légère et un équipage de trente personnes.

Outre Green Aerolease, Charles Cabillic pilote, via son groupe W3, la plateforme OpenFly (ex-Air Affaires) de location d'avions privés (+60% de croissance en 2022, 2.000 déplacements d'entreprises) et la compagnie Finist'Air, rachetée en 2020.

La compagnie assure depuis Brest, Rennes et Vannes des liaisons vers Ouessant et Belle-Île (10.000 passagers par an). Elle prépare une liaison vers Ouessant en avion 100% électrique pour le transport de marchandises et souhaite expérimenter le rétrofit d'avion traditionnel.