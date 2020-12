La gendarmerie volera en H160 (Airbus Helicopters) à partir de 2023

La gendarmerie aura bien ses 10 H160 (Airbus Helicopters) en 2023. Au cours d'une audition au Sénat le 18 novembre devant la commission des affaires étrangères et de la défense, le directeur général de la gendarmerie, le général Christian Rodriguez, a ainsi confirmé qu'il disposerait en 2021 de "40 millions de crédits de paiement dans le cadre de la commande des dix hélicoptères H160". Ces appareils, qui vont remplacer dans la flotte de la gendarmerie les plus vieux Ecureuil (26 AS 350 monoturbines ayant 33 ans d'âge moyen), renforceront "les capacités de projection au bénéfice du GIGN et du Raid", a précisé le patron de la gendarmerie.

Prévue pour 2021, la commande de 10 H160, évaluée à 200 millions...