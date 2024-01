Le ministère des Armées s'offre 42 Rafale de Dassault Aviation fin 2023

Entre fin 2023 et début 2024, les bonnes nouvelles volent en escadrille pour Dassault Aviation. Ainsi, l'avionneur a enfin obtenu la fameuse commande de Rafale dite « Tranche 5 » du ministère des Armées portant sur 42 avions de combat (30 de la tranche 5 + 12 appareils pour remplacer les 12 Rafale d'occasion vendus à la Croatie). Fin décembre, la Direction générale de l'armement (DGA) a notifié à l'avionneur cette commande de rafale en version monoplace au standard F4 au profit de l'armée de l'air et de l'espace (AAE).

« Cet investissement de plus de 5 milliards d'euros va irriguer de nombreux territoires », a twitté vendredi sur le réseau social X le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui vient de rempiler à l'Hôtel de Brienne dans le nouveau gouvernement Attal. En 2023, les engagements budgétaires se montaient à 5,7 milliards d'euros pour le Rafale. Ces Rafale arriveront pour l'essentiel à partir de 2029.

Dernier tranche en Indonésie

Outre cette commande nationale, Dassault Aviation a également obtenu en début de semaine la mise en vigueur de la dernière tranche de 18 Rafale (sur les 42 commandés) pour l'Indonésie. Une tranche très importante, les Indonésiens ayant acheté en même temps une grande majorité des armements, qui vont équiper l'ensemble de sa flotte. Cette nouvelle tranche fait suite à l'entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale.

Elle vient compléter le nombre d'avions en commande pour l'Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l'acquisition de 42 Rafale. « En faisant le choix du Rafale, l'Indonésie a opté pour un outil unique de souveraineté et d'indépendance opérationnelle qui contribuera à consolider son rôle de puissance régionale majeure », a expliqué le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier dans le communiqué publié le 8 janvier.

60 Rafale commandés en 2023

Après 2022 (92 Rafale commandés, dont 80 par les Émirats Arabes Unis) Dassault Aviation a une nouvelle fois réalisé une très belle année Rafale avec la mise en vigueur de la deuxième tranche indonésienne (18) et la commande de l'armée de l'air française (42). C'est moins qu'espéré. Car si tous les astres s'étaient alignés, Dassault Aviation aurait pu compter sur la dernière tranche indonésienne (18), qui est finalement arrivée avec quelques jours de retard au tout début de 2024 - le 8 janvier - et la commande de l'Inde, qui devrait prochainement acquérir 26 Rafale Marine. Seule incertitude en Inde, l'avionneur doit signer en début d'année pour ne pas voir les négociations freinées en raison des élections législatives prévues au printemps.

« Honnêtement, le carnet de commandes est déjà très rempli. Que cela rentre en 2023 ou début 2024 n'a que très peu d'incidence », avait expliqué Eric Trappier lors d'une rencontre début décembre avec l'Association des journalistes de défense (AJD).

« Les commandes en cours, auxquelles s'ajoute la tranche 5, pérennisent l'activité de production pour les dix années à venir », a indiqué Dassault Aviation. Le Rafale a été acheté à l'exportation par sept pays à ce jour. Le Rafale a été conçu pour évoluer par standards successifs, afin d'adapter les dernières technologies aux besoins des utilisateurs. Le standard 4, axé notamment sur la connectivité, est en phase de développement. Le standard 5, dont le lancement est en préparation, procurera de nouvelles capacités en matière de combat collaboratif.