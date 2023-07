Qatar : vers une nouvelle commande de Rafale pour Dassault Aviation

Le Rafale reste diablement attractif. Pour des pays qui ne l'ont pas encore (Irak, Arabie Saoudite, Serbie, Colombie...) et pour d'autres qui l'utilisent régulièrement. C'est le cas du Qatar, qui pourrait commander un nouveau lot de Rafale (24 appareils) à l'horizon 2024 ou, plus surement, 2025, selon nos informations. Un souhait certainement évoqué lors de la visite à Doha du ministre des Armées le 17 juillet dernier mais pas officialisé. A cette occasion, Sébastien Lecornu a rencontré l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Les discussions ont porté sur « le renforcement du partenariat stratégique franco-qatarien, fondé sur une coopération à la fois diplomatique, opérationnelle et industrielle », a expliqué le ministère des Armées dans un communiqué publié vendredi

A l'issue de cette rencontre, le ministre a twitté : « La relation de défense entre la France et le Qatar est solide. Avec l'émir @TamimBinHamad, une même vision d'un partenariat stratégique fondé sur la coopération opérationnelle et industrielle ».

Sébastien Lecornu a également vu le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, ainsi que son homologue de la défense. Avec Khalid ben Mohammed Al-Attiyah, il a eu un « entretien dense » sur la base aérienne de Dukhan, qui brite les 36 Rafale livrés par Dassault Aviation entre 2019 et 2022, selon le tweet du ministre des Armées. Les deux ministres ont évoqué le développement des interactions opérationnelles entre les armées des deux pays et les nouveaux projets pour nourrir la coopération capacitaire, a précisé le ministère.

Vers un « upgrade » des 36 Rafale qataris

L'armée de l'air qatarie dispose déjà de 36 Rafale, tous livrés depuis 2022. Des Rafale que Doha aimerait également faire évoluer vers le standard F4. En 2019, l'ancienne ministre des Armées Florence Parly avait décidé d'investir 1,9 milliard d'euros dans la modernisation de l'avion de chasse français pour le faire passer au standard F4. Un standard déjà choisi par les Émirats Arabes Unis, qui ont signé en décembre 2021 un contrat pour acquérir 80 Rafale F4 livrés entre 2027 et 2030.

Dassault Aviation attend en fin d'année la signature du contrat de la tranche 5 pour 42 Rafale 4.1 (30 prévus dans un premier temps + 12 en remplacement des appareils vendus à la Croatie). Le standard F4 sera le nouveau standard des armées françaises (Armée de l'air et Marine nationale).

Discussions en cours pour le VBCI

Les discussions avancent également bien entre le Qatar et la France sur une possible vente du véhicule blindé de Nexter. Alors que l'échec du VBCI semblait entériné depuis plus de trois ans, le Qatar a finalement remis en selle le véhicule blindé de 28 tonnes fabriqué par Nexter, comme l'avait révélé en mars La Tribune. Ces dernières semaines plusieurs jalons ont été franchis. Le directeur général de Nexter Nicolas Chamussy reste très impliqué sur ce dossier et dépense beaucoup d'énergie pour décrocher le premier contrat export du VBCI. Le constructeur de blindés tente de surfer sur les relations à nouveau pacifiées entre Doha et Paris.



Récemment encore, Nexter a envoyé du lourd à Doha pour convaincre les Qataris. La filiale du groupe franco-allemand KNDS propose une version très proche de celle de la France avec une tourelle CTA 40 et équipée des missiles MMP de MBDA et d'un canon de 40mm de CTAI, filiale à 50/50 entre Nexter Systems et BAE Systems.



Réchauffement des relations entre Paris et Doha

Le réchauffement des relations entre la France et le Qatar s'est concrétisé par la visite de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani à Paris. Après avoir assisté le 14 février à la triste défaite du Paris-Saint-Germain face au Bayern de Munich pour un match comptant pour la Ligue des Champions (8e de finale), l'émir a été reçu le lendemain par Emmanuel Macron à l'Élysée. Les deux chefs d'État, qui se sont félicités de l'approfondissement en cours du partenariat stratégique entre la France et le Qatar, sont convenus « d'intensifier le travail d'approfondissement de la relation bilatérale, en cohérence avec les visions 2030 de la France et du Qatar, dans le domaine économique et des investissements, ainsi que dans le domaine de la défense et de la sécurité ».

Les efforts de la France pour aider le Qatar à organiser une Coupe du Monde de football (du 20 novembre au 18 décembre 2022) sécurisée ont beaucoup contribué à renouer les fils d'une relation distendue entre les deux pays. Paris a effectivement beaucoup aidé le Qatar : les ministères des Armées et de l'Intérieur ont apporté leur soutien à Doha dans le cadre de la sécurisation de cet événement majeur (menace terroriste, neutralisation d'explosifs, hooliganisme, mouvements de foule, cyberattaques...) Ainsi, à la demande du Qatar, les armées françaises avaient appuyé l'armée qatarienne dans cette mission.