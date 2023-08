Dassault : l'Indonésie a mis en vigueur un contrat portant sur 18 nouveaux Rafale

Et 18 Rafale supplémentaires dans le carnet de commandes de Dassault Aviation. Dans le cadre du contrat signé par l'Indonésie en février 2022 pour l'acquisition de 42 Rafale (8,1 milliards d'euros), la deuxième tranche de 18 Rafale est entrée en vigueur ce jeudi, a annoncé Dassault Aviation dans un communiqué publié jeudi. Cela a pris un peu plus de temps que prévu en raison des mécanismes financiers à mettre en place par l'Indonésie. Mais c'est fait ! La rallonge budgétaire nécessaire pour payer l'acompte de 16% environ du montant du contrat des 18 Rafale est entrée en vigueur en juillet. Dassault Aviation n'a jamais lâché devant les obstacles à surmonter et a réalisé un joli tour de force. Car l'Indonésie a dû arbitrer entre différents programmes d'armement pour lancer la deuxième tranche de Rafale.

« Cette nouvelle étape conforte le début d'un partenariat de long terme avec les autorités indonésiennes (...). Elle témoigne du lien stratégique qui unit l'Indonésie à la France, et se traduira par la montée en puissance de la présence de Dassault Aviation dans le pays », a souligné le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier, cité dans le communiqué.

Le Rafale plus fort que le Mirage 2000 à l'export ?

Cette mise en vigueur fait suite à celle de septembre 2022 (six appareils) et porte ainsi à 24 le nombre de Rafale de dernière génération en commande pour la Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Force Aérienne de l'armée nationale indonésienne). L'achat de 42 Rafale par l'Indonésie comprend « une solution complète clé en main ainsi qu'un retour industriel conséquent pour le secteur aéronautique indonésien, a rappelé Dassault Aviation dans son communiqué. Ainsi, des projets éducatifs seront également lancés dans le cadre de la formation technique des savoir-faire aéronautiques ».

A court terme, les ventes à l'export du Rafale vont très certainement dépasser celles du Mirage 2000 (286 appareils vendus). Ce qui est à mettre au crédit d'Eric Trappier, qui a multiplié les commandes depuis 2015. A ce jour, 267 Rafale ont été ou sont dans le carnet de commandes de Dassault Aviation (55 en Égypte, 36 au Qatar, 36 en Inde, 24 en Grèce, 12 à la Croatie, 80 aux Émirats Arabes Unis et 24 à l'Indonésie). L'avionneur doit également finaliser le contrat des 26 Rafale Marine, une commande annoncée par le Premier ministre indien Narendra Modi et la troisième et dernière tranche en Indonésie (18 appareils). Soit 311 Rafale vendus à l'export. Bien plus que le Gripen suédois (102 exemplaires) et le Typhoon du consortium Eurofighter (151), voire le Super Hornet de Boeing (48).