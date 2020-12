Le président égyptien ne vient pas en France pour signer des contrats

Le maréchal Abdel Fattah al-Sissi est bien de retour à Paris. Le président égyptien va commencer sa visite dès dimanche soir avec une rencontre et un dîner avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, grand artisan du réchauffement des relations entre la France et l'Égypte. Le lendemain, il sera reçu en milieu de matinée par le président Emmanuel Macron, qu'il reverra ensuite lors d'un dîner à l'Élysée avec une délégation en format réduit. Puis, le président Al-Sissi doit rencontrer le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand ainsi que la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il se rendra mardi matin à la Station F, puis déjeunera avec le Premier ministre Jean Castex et, enfin, rencontrera le président du Sénat Gérard Larcher.

Cette visite doit marquer l'importance du partenariat stratégique...