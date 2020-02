Le programme MGCS (char du futur) va enfin enclencher la première

Le programme MGCS (Main ground combat system) va enclencher la première dans très peu de temps. Alors que les industriels (Nexter, Krauss-Maffei Wegmann et Rheinmetall) ont remis leur offre, l'Allemagne et la France vont lancer une étude d'architecture en mars, voire avril, selon l'entourage de la ministre. Ce qui confirme le calendrier déjà évoqué à l'issue du conseil ministériel franco-allemand du 16 octobre à Toulouse. "Les études importantes vont commencer en 2025, puis il y aura un démonstrateur entre 2025 et 2030 et, enfin, on aura un char opérationnel en 2035" pour remplacer les Leclerc, explique une source proche du dossier. Et d'expliquer que "le char de combat du futur est un projet qui avance bien". D'autant plus que l'Allemagne veut montrer en tant que chef de file du MGCS qu'elle fait avancer ce programme en coopération.

"Nous avons trouvé un accord industriel entre Rheinmetall et KNDS sur qui fera quoi", a rappelé une source proche du dossier. L'étude d'architecture a été divisée en neuf piliers partagé entre les trois industriels avec un équilibre coûts et charges de travail à parité entre la France et l'Allemagne : trois piliers pilotés par Nexter, trois piliers par Krauss-Maffei et trois piliers pour Rheinmetall. Pour l'entourage de la ministre, "il est normal qu'on ne mette pas la même intensité" sur le MGCS que sur le SCAF (Système de combat aérien du futur). En outre, il est plus facile de développer un char qu'un avion de combat beaucoup plus complexe et, surtout, le temps de développement est beaucoup moins long. D'où l'urgence pour la France de privilégier le SCAF, qui est donc la priorité du moment.