Rheinmetall bloque le projet de char du futur (MGCS)

Décidément la coopération européenne n'est pas un long fleuve tranquille. Selon nos informations, le groupe allemand Rheinmetall bloque le programme Main Ground Combat Systems (MGCS), le futur char européen dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'Allemagne, via le groupe franco-allemand KNDS. Pourquoi ? Tout simplement parce que le groupe présidé par Armin Papperger est très mécontent du niveau de sa participation dans le programme MGCS. Les autorités franco-allemandes ont récemment transmis aux trois industriels concernés (Nexter, Krauss-Maffei Wegmann et Rheinmetall) un document proposant un partage des tâches : 50% pour Nexter, 25% pour Krauss-Maffei et 25% Rheinmetall. Trop peu pour Armin Papperger, qui veut également le leadership de KNDS en agitant en Allemagne le patriotisme rhénan.

Surtout plus prosaïquement, Rheinmetall veut progresser dans la chaîne de valeur. Considéré beaucoup plus comme un équipementier, le groupe de Düsseldorf s'élèverait dans la chaîne de valeur, en devenant un maître d'oeuvre à part entière. Notamment dans le MGCS, son Graal. Aujourd'hui, il n'est qu'un maître d'oeuvre par intermittence. Il l'est seulement à part entière dans quatre programmes, dont le Lynx... un véhicule blindé qui ne se vend pas, les autres étant les Fuchs 1 et 2, Survivor-R et Kodak. De son côté, KNDS est le maître d'oeuvre de 19 systèmes, dont les célèbres chars Leopard et Leclerc.