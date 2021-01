Les armées françaises feront voler des micro-drones "Made in USA" de Parrot

Le ministère des Armées a commandé à Parrot 300 micro-drones de reconnaissance et de renseignement de type ANAFI USA... fabriqués aux Etats-Unis et sans composant chinois. Soit au total 150 systèmes (un système comprend deux vecteurs). Les premières livraisons des micro-drones, qui équiperont les trois armées (a priori 60 % pour l'armée de Terre, 28 % pour la Marine et 12 % pour l'armée de l'Air), sont attendues dès juin prochain. Développé en France, ce micro-drone, spécialement adapté pour répondre aux besoins militaires, est un quadricoptère de moins de 500 grammes. Le micro-drone ANAFI USA MIL est proposé aux Etats-Unis au prix de 16.000 dollars et le micro-drone ANAFI USA GOV au prix de 14.000 dollars.

La Direction générale de l'armement (DGA) a choisi Parrot dans le cadre d'un...