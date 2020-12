L'ombre de l'Allemagne derrière le futur patron de l'ESA, Josef Aschbacher

Le Conseil de l'Agence spatiale européenne (ESA) a nommé au bout d'un processus de six mois le Dr Josef Aschbacher au poste de directeur général de l'ESA, pour un mandat de quatre ans. Nommé de façon très confortable, il succédera à Jan Wörner, dont le mandat se termine le 30 juin 2021 et qui n'a pas souhaité être prolongé. Né en Autriche, le Dr Josef Aschbacher est actuellement directeur des programmes d'observation de la Terre de l'ESA, un poste qu'il doit beaucoup au soutien de l'Allemagne, et chef de l'ESRIN,...