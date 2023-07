Narendra Modi en France : pas de nouvelles commandes de Rafale et de sous-marins

Sauf surprise de dernière minute, la visite à Paris du Premier ministre indien Narendra Modi, qui sera l'invité d'honneur du 14-Juillet, ne devrait pas faire l'objet d'annonces en matière de contrats d'armement entre l'Inde et la France, selon nos informations. Ainsi, l'annonce d'une commande de 26 Rafale Marine - un temps espéré pour cette visite - , voire de sous-marins français, attendra encore quelques mois. Contrairement à ce qui s'était passé en 2015 lors de sa visite à Paris au cours de laquelle il avait annoncé une commande de 36 Rafale prêts à voler, Narendra Modi souhaite cette fois-ci annoncer ce type de commande structurante pour son armée en Inde. Peut-être le fera-t-il, comme l'espère-t-on en France, en marge du sommet du G20 prévu les 9 et 10 septembre à New Delhi.

En dépit de cette absence d'annonces et du forcing américain sur l'Inde en faveur du F-18, la sélection du Rafale Marine, qui doit embarquer sur le porte-avions « Made in India » INS Vikrant, semble bien verrouillée par New Delhi et la marine indienne. Il n'y a pas d'inquiétudes sur un possible revirement indien. Emmanuel Macron effectuera un voyage en septembre en Inde à l'occasion du sommet du G20. Ces deux rendez-vous de haut niveau permettront à l'Inde et la France de célébrer cette année à sa juste mesure les 25 ans de leur partenariat stratégique. « La France est l'un des partenaires stratégiques les plus fiables de l'Inde », avait d'ailleurs estimé fin 2022 le ministère de la Défense indien, un peu avant la visite du ministre des Armées Sébastien Lecornu, les 27 et 28 novembre.

Livraisons de Rafale terminées en 2022

Dassault Aviation compte bien sur une nouvelle commande de Rafale en Inde. « Nous attendons également des annonces de nos amis indiens. Avec l'Inde il convient d'être patient », avait expliqué fin mai au Sénat le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier. Outre le Rafale Marine, l'avionneur français espère une nouvelle commande de Rafale de la Force aérienne indienne (Indian Air Force ou IAF). En 2022, Dassault Aviation a fini de livrer à l'IAF), l'ensemble de la commande indienne, qui portait sur 36 appareils.

Pour fêter les 25 ans de leur partenariat stratégique, New Delhi et Paris vont lancer en juillet une nouvelle ère beaucoup plus étroite dans leurs relations bilatérales. Narendra Modi, qui a effectué une visite d'État aux Etats-Unis le 22 juin, et Emmanuel Macron ont beaucoup de dossiers de coopérations à évoquer. La venue de Narendra Modi sera l'occasion pour la France « d'engager une nouvelle phase de partenariat » avec Delhi alors que la Chine multiplie les démonstrations de force dans la zone Indopacifique. « Pour marquer cette étape importante, un contingent des forces armées indiennes participera au défilé (du 14-Juillet, ndlr) aux côtés des forces françaises », avaient précisé début mai les deux pays dans un communiqué commun. Face aux risques d'une guerre froide entre la Chine et les États-Unis, Paris se positionne comme alternative à Pékin ou Washington.