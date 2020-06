Nouveau contrat important et structurant pour Thales en Australie

Le contrat signé par Thales en Australie permettra de pérenniser 650 emplois chez sur les sites de Benalla (Victoria) et de Mulwala (Nouvelle-Galles du Sud), et 400 chez ses fournisseurs. (Crédits : Thales)

Thales récolte les fruits de son acquisition stratégique en Australie. Plus de 20 ans après le rachat d'Australian Defence Industries (ADI) en Australie (1999), Thales a signé un nouveau contrat stratégique avec le gouvernement australien. Il porte sur la fourniture de munitions de petits calibre fabriquées en Australie et s'élève à plus de 600 millions d'euros.