Saab poursuit son ancrage en France en décrochant un nouveau contrat

C'était l'un des objectifs prioritaires de Saab de remporter le marché FENRIR (Filet écran radar-IR) piloté par la Direction générale de l'armement (DGA), qui a passé le 21 janvier une commande de 3.000 filets de camouflage multispectral (visible, infrarouge, radar) à l'industriel suédois. Le montant du contrat s'élève à 20 millions d'euros, a précisé le ministère des Armées dans un communiqué publié mardi. Saab vise notamment la vente en France du GlobalEye, l'avion de mission le plus moderne actuellement en matière d'alerte et de contrôle aéroportés (AEW&C), l'armée de l'air devant remplacer ses quatre AWACS (Boeing) après 2030.

Dans le cadre de ce marché, Saab Barracuda va coopérer avec la PME française Solarmtex, implantée à Vierzon dans le Cher. Il sous-traitera une partie de la production des filets à Solarmtex, qui réalisera entièrement la confection et l'assemblage des 3.000 filets dans une nouvelle usine dédiée. La PME va créer entre cinq à dix emplois. Les deux entreprises avaient signé un partenariat en septembre 2021 portant sur l'assemblage des systèmes de camouflage en France ainsi que la confection, le contrôle et le conditionnement de ces systèmes. Avec cette commande, Saab réalise un transfert de production vers Vierzon. Prochaine étape, le développement des capacités de R&D Saab Barracuda en France.

Améliorer le discrétion des systèmes d'armes

Selon le ministère, les 3.000 filets de camouflage seront livrés entre 2024 et 2026 à l'armée de Terre et à l'armée de l'Air « pour améliorer significativement la discrétion des postes de commandement (division, brigade, groupement tactique interarmes et véhicules) ». Plus précisément, ils amélioreront « la discrétion des objets protégés en masquant leur signature visible, infrarouge et radar afin qu'ils se fondent mieux dans l'environnement ».

Déclinés en trois tailles et quatre types d'environnements opérationnels (Europe du nord, Europe du sud, désert et neige), ces filets de camouflage résultent d'un développement du programme sur deux ans des équipes de Saab, de la DGA et de la Section technique de l'armée de Terre (STAT), pour répondre aux exigences des forces.