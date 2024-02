La guerre en Ukraine fait exploser le chiffre d'affaires et le carnet de commandes de Saab

Dans un contexte de tensions internationales aigües, notamment en Ukraine, le groupe de défense Saab file à toute allure sur la route de la croissance. Ainsi, 91% des prises de commandes obtenues en 2023 vont alimenter les activités de défense du groupe suédois. « L'année 2023 a marqué un changement radical pour Saab avec une nouvelle réalité de marché et un nouveau parcours de croissance. Notre performance en 2023 reflète nos ambitions dans ce nouvel environnement, avec une forte augmentation des commandes et des ventes, des investissements en compétences, en capacité et en R&D, tout en améliorant les résultats et en générant un cash-flow positif », a résumé le PDG de Saab Micael Johansson, cité dans le communiqué de Saab, publié vendredi.



Une croissance vertigineuse

Ainsi, Saab surfe depuis 2020 sur une croissance vertigineuse, son chiffre d'affaires annuel passant de 35,43 milliards de couronnes suédoises (3,14 milliards d'euros) en 2020 à 51,6 milliards de couronnes (4,58 milliards d'euros) en 2023. Soit une hausse de près de 46 % sur quatre ans. Sur un an seulement, la marche est d'ailleurs la plus significative (+ 22,8 %), le chiffre d'affaires grimpant de 42 milliards de couronnes (3,73 milliards d'euros) en 2022 à 51,6 milliards en 2023, dont 21,6 milliards (1,92 milliards d'euros) en Suède qui représente 41,6 % du chiffre d'affaires total de Saab. Ce qui montre très clairement que la Suède, située en face de l'enclave de Kaliningrad, prend très au sérieux la menace russe. Entre 2023 et 2024, Stockholm va augmenter les crédits budgétaires destinés à la défense de 27 milliards de couronnes (2,4 milliards d'euros). Soit un bond de 28 % qui permettra au budget de la défense d'atteindre 119 milliards de couronnes en 2024 (10,55 milliards d'euros). Depuis 2020, les crédits pour le ministère de la Défense ont doublé.



La croissance de Saab va donc se poursuivre. Concrètement, les prises de commandes engrangées par le groupe en 2023 ont explosé. Sur un an, elles ont explosé (+ 23 % par rapport à 2022). Fin 2023, elles s'élevaient à 77,8 milliards de couronnes (6,9 milliards d'euros, contre 63,1 milliards de couronnes en 2022 (5,6 milliards d'euros). Fin 2023, le carnet de commandes de Saab culminait à 153,4 milliards de couronnes (13,6 milliards d'euros), contre 127,67 milliards fin 2022. Soit un bond de 20%. Résultat, Saab prévoit une croissance de son chiffre d'affaire comprise entre 12% et 16% en 2024. « Saab »est une entreprise offrant d'importantes opportunités à long terme », a estimé Micael Johansson.

L'armement terrestre porte la croissance de Saab

Les commandes de missiles, de lance-roquettes et armes antichars explosent (+62% entre 2022 et 2023). Saab a enregistré des prises de commandes de 28,9 milliards de couronnes (2,56 milliards) pour sa division Dynamics, qui inclut les drones sous-marins, les systèmes de simulation et les camouflages. Le carnet de commandes de la division grimpe à 46,9 milliards de couronnes (4,16 milliards d'euros). Le chiffre d'affaires 2023 de cette division s'est élevé à 12,5 milliards de couronnes (1,11 milliard d'euros) en hausse de 37% (24% du chiffre d'affaires de Saab).

En revanche, la hausse des prises de commandes de la division Surveillance, où est notamment logé le programme GlobalEye, est beaucoup plus modeste (4% à 23,8 milliards de couronnes, 2,1 milliards d'euros). Toutefois, le chiffre d'affaires (36 % des ventes de Saab en 2023) a grimpé de 27% à 18,55 milliards de couronnes (1,65 milliards d'euros). C'est une division qui semble aujourd'hui avoir un des plus importants potentiels de croissance...