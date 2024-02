Saab vend quatre avions de combat Gripen supplémentaires à la Hongrie

La Hongrie s'offre quatre avions de combat Gripen C supplémentaires fabriqués par Saab. L'industriel suédois a paraphé vendredi un contrat avec l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV), qui a elle-même conclu un avenant au contrat signé avec Budapest en décembre 2001 pour la vente de 14 Gripen C/D. « L'avenant au contrat (de 2001, ndlr) pour les quatre avions supplémentaires a été signé par le ministère de la Défense hongrois et la FMV le 23 février 2024 », a annoncé vendredi Saab. Avec ce nouvel avenant, la Hongrie exploitera 16 avions Gripen C/D au total (deux avions accidentés en 2015) pour protéger et défendre l'espace aérien hongrois et celui de l'OTAN.



« Avec le chasseur Gripen, la Hongrie dispose de l'une des forces aériennes les plus performantes d'Europe. Nous sommes impatients de poursuivre notre étroite collaboration avec le gouvernement hongrois et l'industrie de la défense », déclare le président et PDG de Saa, Micael Johansson.

Saab, qui a actuellement un contrat avec la FMV portant sur le soutien des Gripen vendus à Budapest, se dit prêt à fournir un soutien supplémentaires aux chasseurs hongrois au-delà de 2035. Saab et le ministère hongrois de la Défense ont également signé un protocole d'accord concernant le développement de zones industrielles de haute technologie et de capacités d'avions de combat. Depuis le début du programme, Saab a vendu 310 Gripen, dont 204 à la Suède (36 au Brésil, 26 à l'Afrique du Sud, 18 à la Hongrie, 14 à la République tchèque et 12 à la Thaïlande). La présence importante de composants étrangers en fait un appareil dont l'exportation est soumise à l'accord des gouvernements américain et britannique.



Coopération militaire renforcée

Avec l'achat de quatre Gripen, la Hongrie a affiché une volonté de coopération militaire renforcée avec la Suède trois jours avant le vote prévu au parlement hongrois pour permettre au pays nordique d'adhérer à l'OTAN. Le Premier ministre Viktor Orban, dernier à barrer la route de l'alliance atlantique à Stockholm, a dévoilé ce contrat à l'occasion de la visite très attendue de son homologue suédois à Budapest.

Le dirigeant nationaliste a salué « l'étape importante d'un long processus (...) pour rebâtir la confiance ». « La conversation a été constructive », a souligné de son côté le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson. « Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord pour travailler plus activement ensemble quand nous avons un terrain d'entente », a-t-il précisé.