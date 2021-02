SCAF : ça passe ou ça casse ?

Pression maximale sur Airbus et Dassault Aviation sur le dossier SCAF, le système de systèmes qui remplacera à terme les avions de combat Rafale et l'Eurofighter. Il était prévu que le 5 février lors du conseil franco-allemand de défense et de sécurité (en visioconférence), le contrat de la phase 1B du SCAF (système de combat aérien du futur), qui vise la réalisation de démonstrateurs, dont l'avion de combat, le moteur, les drones et le combat collaboratif connecté, soit signé à cette occasion. Ce ne...