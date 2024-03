Sénat : nouvelle tentative pour faire financer l'industrie de défense par le Livret A

Le Sénat a adopté mardi soir en première lecture (244 voix pour et 34 contre) une proposition de loi permettant d'assurer des moyens de financement supplémentaires pour l'industrie de la défense française. Déposé par Pascal Allizard et plusieurs autres sénateurs, ce texte vise à renforcer les entreprises françaises de défense, en particulier les petites et moyennes entreprises, fragilisées par des difficultés de financement en raison d'un soutien public limité, d'un accès parfois restreint aux financements bancaires et d'un désintérêt des fonds d'investissement. Certaines suscitent également « un fort intérêt de la part d'investisseurs étrangers, qui veulent en prendre le contrôle », avertit le Sénat. Elles font aussi face à des difficultés de financement.

Dans ce contexte, la proposition de loi prévoit d'affecter une partie des ressources collectées au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) vers les entreprises, notamment petites et moyennes, de l'industrie de défense française. Pour autant, le Sénat a tenu à ce que ce fléchage « ne conduise pas à diminuer les parts des ressources collectées au titre du livret A et du LDDS aujourd'hui affectées au financement de la transition énergétique et de l'économie sociale et solidaire ». Ainsi, l'article 1er de la proposition de loi propose de financer les entreprises de défense par une partie des encours du livret A et du LDDS, non centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Un rapport d'évaluation

Par ailleurs, le Sénat a souhaité ajouter le soutien à la base industrielle et technologique de défense (BITD) à la liste des missions de Bpifrance. Tout comme, il a demandé dans l'article 2 de la proposition de loi un rapport d'évaluation « pour disposer au plus vite des outils les plus appropriés pour répondre au besoin de financement des entreprises de la BITD ». Cet article prévoit que le gouvernement remette au Parlement ce rapport évaluant le dispositif prévu par l'article 1 avant le 31 décembre 2026. À défaut de résultat probant, ce rapport devrait également étudier l'opportunité de créer un produit d'épargne dédié au financement des entreprises de la défense.