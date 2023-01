Spatial : Canopée, le nouveau cargo à voiles qui va réduire l'empreinte environnementale d'Ariane 6

ArianeGroup verdit son process logistique en s'appuyant sur un cargo à voiles de nouvelle génération baptisé Canopée, qui est destiné au transport des pièces du lanceur Ariane 6 vers Kourou en Guyane. Conçu et développé par la co-entreprise Alizés entre l'armateur Jifmar Offshore Services et l'architecte naval Zéphyr et Borée, ce nouveau navire vient d'achever sa toute première traversée transatlantique en accostant au port de Pariacabo le 13 janvier. Cette première traversée s'inscrit dans une campagne d'essais en mer permettant de qualifier l'infrastructure portuaire et l'itinéraire des futures rotations du bateau. Opéré par ArianeGroup, Canopée permettra à terme de diviser par deux les coûts de transport entre Ariane 5 et Ariane 6, d'Europe vers la Guyane, tout en réduisant l'empreinte environnementale (environ 30%).

« La réussite des essais en mer permet d'entamer les essais de qualification dans les différents ports qui accueilleront Canopée. Le bateau chargera dès cet été le lanceur Ariane 6 destiné au vol inaugural, puis les lanceurs suivants déjà en intégration dans les usines d'ArianeGroup en France et en Allemagne », a précisé le directeur industriel d'ArianeGroup, Karl-Heinz Servos dans le communiqué publié lundi par le fabricant d'Ariane 6.



Dans le cadre du programme Ariane 6, ArianeGroup est en charge du transport des éléments du lanceur. Canopée a réalisé sa toute première rotation à destination de la Guyane après avoir quitté le port de Rotterdam le 27 décembre. Cette première traversée transatlantique finalise sa campagne d'essais en mer. Il sera équipé de ses voiles (quatre ailes) d'ici à l'été. Sa propulsion hybride est composée de voiles articulées et de moteurs traditionnels. « Nous venons de franchir une nouvelle étape de l'aventure d'Ariane 6, avec la qualification en mer de Canopée. Le bateau répond pleinement aux objectifs du programme : réduire les coûts, raccourcir les cycles de production, et réduire notre empreinte environnementale », a expliqué Karl-Heinz Servos.

Du sur-mesure

Canopée est conçu « sur-mesure » pour les besoins d'Ariane 6 et répond à un cahier des charges complexe lié à ses contraintes de transport, a souligné ArianeGroup. Ce navire hybride a été conçu pour transporter en une seule fois l'ensemble des étages et des sous-ensembles du lanceur. Ce navire permet le transport de colis fragiles, de grandes dimensions, ainsi que la navigation dans le fleuve Kourou au faible tirant d'eau, pour accéder au port de Pariacabo en Guyane. Le navire mesure 121 mètres de longueur par 22 mètres de large, pour un déplacement total de 10.000 tonnes et peut naviguer à une vitesse de 17 nœuds.

La construction de Canopée a commencé en 2020 dans le port de Sczezcin en Pologne, sous la direction d'Alizés, qui a été sélectionnée pour ce projet après un appel d'offres. Sa première mise à l'eau a eu lieu en juin 2022 : Canopée a transité de Sczezcin vers Rotterdam aux Pays Bas, où l'armement a été finalisé (câblage, instrumentation de navigation, mise en route des systèmes, implémentation du routeur et aménagement des cabines). L'exploitation par ArianeGroup du bateau, qui a obtenu sa certification de navigabilité le 23 décembre, a débuté fin décembre avec sa première traversée de l'Océan Atlantique. Ce qui a finalisé sa campagne d'essais en mer.