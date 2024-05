Spatial : Sophie Adenot deviendra la deuxième astronaute française à partir en orbite en 2026

Trente ans après Claudie Haigneré, Sophie Adenot deviendra la deuxième astronaute française de l'histoire à partir en orbite. La pilote d'hélicoptère sera la première de la promotion 2022 des astronautes européens à s'envoler vers la Station spatiale internationale, au printemps 2026, a annoncé ce mercredi l'agence spatiale européenne (ESA).

« C'est un pas de géant », a réagi Sophie Adenot, depuis le centre spatial de la Nasa à Houston où elle s'entraîne.

« Il y a des annonces qui donnent le vertige : elle a été sélectionnée ! Sophie Adenot va réaliser sa première mission à bord de la Station spatiale internationale en 2026 ! Heureux pour elle et fier pour la France », a salué Emmanuel Macron sur X (ex-Twitter).

« Une vraie fierté ! Sophie Adenot est un modèle d'engagement scientifique au féminin pour toutes nos jeunes filles », a pour sa part déclaré à l'AFP la ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau.

Un corps européen de onze astronautes

Sophie Adenot, 41 ans, a été assignée à la Station spatiale (ISS) avec son collègue belge Raphaël Liégeois, 36 ans, parmi les cinq astronautes européens de la promotion 2022. Au printemps 2026, elle rejoindra l'équipage de l'ISS, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, où Raphaël Liégeois lui succèdera à la fin de sa mission de six mois.

« L'affectation de Sophie et Raphaël est un résultat tangible de notre engagement à maintenir une forte présence européenne » dans l'espace, où « les activités d'exploration se développent à un rythme sans précédent », a déclaré le directeur général de l'ESA, Josef Aschbacher, lors d'un sommet spatial à Bruxelles.

Avec les sept astronautes de la promotion précédente (2009), qui compte le Français Thomas Pesquet dans ses rangs, l'Europe spatiale dispose désormais d'un corps de onze astronautes, « le plus grand nombre que nous ayons jamais eu en même temps », a dit à l'AFP le patron de l'ESA qui regroupe 22 Etats membres.

Les cinq astronautes fraîchement diplômés « voleront tous d'ici 2030, ce qui est une bonne nouvelle car par le passé, les programmes de vol n'ont pas toujours été aussi précis. Certains ont dû attendre jusqu'à dix ans pour rejoindre l'ISS », a ajouté Josef Aschbacher.

Les astronautes de la promotion 2022, sélectionnés parmi plus de 23.000 candidats, comptent deux femmes, Sophie Adenot et la Britannique Rosemary Coogan, et trois hommes, Raphaël Liégeois, le Suisse Marco Sieber et l'Espagnol Pablo Alvarez Fernandez. Tous ont reçu leur diplôme en avril dernier, au terme d'une année d'entraînement au Centre spatial européen à Cologne (Allemagne).

Première femme pilote d'essai d'hélicoptères

Sophie Adenot, qui a grandi en Bourgogne, est ingénieure, diplômée de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (Supaero), la même que Thomas Pesquet, où elle s'est d'abord spécialisée dans la dynamique de vol des engins spatiaux et des avions. Elle a ensuite complété ses études par un master au MIT de Boston, puis est entrée chez Airbus Helicopters où elle a travaillé, pendant un an, à la conception de cockpits d'hélicoptères.

Très vite, elle a quitté les bureaux d'études pour rejoindre le terrain. Sophie Adenot a ainsi intégré l'armée de l'air en 2005 et s'est formée au pilotage. En 2019, elle est devenue la première femme pilote d'essai d'hélicoptères, au Centre d'essai en vol de la base aérienne de Cazaux, en Gironde. Elle a le grade de lieutenant-colonel totalise et plus de 3.000 heures de vol. Mère d'un jeune enfant, elle parle anglais, allemand, espagnol, russe, et enseigne le yoga.

Alors que son grand-père était mécanicien dans l'armée de l'air, plusieurs déclics ont jalonné sa vie. « Je me suis nourrie de Marie Curie. C'est mon premier déclic. J'ai toujours été fascinée par les explorateurs de l'espace et des fonds marins », assurait Sophie Adenot en décembre. Puis il y a eu le déclic d'une figure féminine : Claudie Haigneré, première femme européenne à être allée dans l'espace en 1996. « C'est un marqueur majeur dans ma vie. J'ai eu envie de cheminer vers cela, et brique par brique, cela s'est fait », témoignait Sophie Adenot.

Raphaël Liégeois, ingénieur et spécialiste des neurosciences, a pour sa part fait des études en ingénierie biomédicale à l'Université de Liège, à Centrale (Paris) et l'Université Paris-Sud Orsay. Il est pilote de ballon à air chaud et de planeur.

