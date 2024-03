Vers une première Market Place pour les PME et ETI de l'armement en France

C'est une initiative séduisante qu'il sera très intéressant de suivre... De quoi parle-t-on ? Pour faire face aux difficultés persistantes d'accès au crédit bancaire du secteur de la défense au moment où les entreprises d'armement surfent sur une vague de croissance inédite depuis 40 ans, le cluster EDEN, un réseau français regroupant des entreprises, des clusters, des centres de recherche et des universités travaillant dans le domaine de la sécurité et de la défense, envisage de créer une Market Place dédiée au financement des PME et ETI de la BITD (Base industrielle et technologie de la défense). Cette petite bourse, qui ne dit pas son nom, devrait lancer une première opération entre juin et septembre de cette année.

« L'idée est de faire bouger les choses pour certaines entreprises qui sont dans une zone d'invisibilité pour les banques sans impacter leur fonctionnement, ni leur gouvernance. Nous ne voulons pas non plus concurrencer les banques, ni les fonds d'investissements... », explique à La Tribune le président du cluster EDEN, Thierry Regond, par ailleurs vice-président de Sunaero et vice-président du Tribunal de commerce de Lyon.

Une place de marché dédiée aux PME et ETI

Le projet d'EDEN (European Defence Economic Network), qui sera présenté lors de L'EDEN-DAY prévu le 14 mai à Strasbourg, se veut l'antichambre des marchés d'Euronext. Cette plateforme d'investissements est dédiée principalement aux PME et ETI françaises familiales, qui cherche à se financer. Elle ne s'adresse pas dans un premier temps aux startup. Cette Market Place permettra aux entreprises intéressées d'ouvrir leur capital sans perte d'indépendance, de diversifier leurs sources de financement et de se familiariser avec le fonctionnement des marchés, souligne Thierry Regond à La Tribune. Très concrètement, cette source de financement permettra à ces entreprises de financer leurs BFR (Besoin en fonds de roulement) impactés par des trésoreries exsangues, PME devant notamment rembourser les prêts garantis par l'État (PGE).

Côtés investisseurs, la Market Place leur permettra « de participer au développement d'entreprises rentables à fort potentiel et en croissance, tout en disposant d'une valorisation permanente et de la liquidité de leurs investissements », précise-t-il. Il sera notamment intéressant de voir si les Français sont prêts à investir leur épargne dans l'industrie de défense. L'avenir le dira... En cas de succès, EDEN aura pleinement rempli son objectif de renforcer les capacités technologiques et industrielles des PME dans le secteur de la défense.

Discussions avec des opérateurs de plateformes

Les équipes d'EDEN consultent actuellement différents prestataires agréés, susceptibles de fournir une plateforme qui permettra de connecter, de manière simple et sûre, les entreprises au plus grand nombre d'investisseurs. Il existe de nombreuses plateformes en France susceptibles d'être intéressées par l'initiative d'EDEN (Caption, Anaxago, Moonfare, Kriptown, WeDoGood...)