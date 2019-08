Zahira Bouaouda, première femme à diriger une entreprise aéronautique au Maroc (Matis Aerospace)

Depuis le 3 juillet, Zahira Bouaouda est à la tête de Matis Aerospace (820 salariés), une société commune détenue à 50/50 par Safran Electrical & Power et Boeing, spécialisée dans les câblages électriques aéronautiques et basée au Maroc, à Casablanca. Elle devient la première femme à diriger une entreprise aéronautique au Maroc. Fondé en 2001 avec la Royal Air Maroc, Matis Aerospace livre plus de 110.000 câblages par an à cinq clients. Soit un chiffre d'affaire de 75 million d'euros. Elle atteint 100% de livraison à l'heure, a expliqué le communiqué de Matis Aerospace.

Zahira Bouaouda a débuté sa carrière en 1997 en tant qu'auditeur chez Dorlian & Associés puis MCA & Associés. Puis elle a intégre KPMG Maroc en 2001 en tant que Senior Manager et a rejoint en 2006 Matis Aerospace, au poste de directrice financière, avant de devenir directrice des opérations en 2017. Zahira Bouaouda, 43 ans, a un double diplôme (Business Administration and Management et Expertise Comptable) de l'Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises (1997 et 2005).