La moisson historique de commandes de moteurs LEAP (Safran et GE) au Salon du Bourget

Historique. C'est une moisson historique pour CFM International. Le motoriste franco-américain a signé en trois jours des commandes et des engagements pour plus de 1.150 moteurs LEAP ainsi que des accords de services lors du salon aéronautique du Bourget 2019. Soit une valeur d'environ d'environ 50,2 milliards de dollars au prix catalogue. "Cette semaine a été absolument incroyable", a même admis le PDG de CFM International, Gaël Méheust. Notamment le motoriste a réussi à faire basculer dans son portefeuille clients la compagnie indienne Indigo (560 LEAP-1A plus des pièces de rechange pour 280 appareils), dont les appareils étaient jusqu'ici propulsés en majorité par le rival américain Pratt & Whitney.

Très nombreuses commandes de la part de loueurs

Outre Indigo, la compagnie malaisienne AirAsia a finalisé une commande de 200 moteurs LEAP-1A, qui était en discussion depuis juillet 2016, pour équiper 100 Airbus A321neo (23,1 milliards de dollars). Sans oublier le lettre d'intention signée par le groupe IAG (British Airways, Iberia, Vueling...), qui va acheter à Boeing 200 737 MAX, qui seront forcément motorisés par le LEAP-1B (source unique).

Les loueurs d'avions ont également passé de très nombreuses commandes à CFM International : Avolon (Irlande) a sélectionné le moteur LEAP-1A pour motoriser 70 Airbus A320neo (140 moteurs au prix catalogue de 2 milliards dollars) ; CDB Aviation a choisi d'acheter 90 moteurs LEAP-1A (1,3 milliard) ; Alafco (Koweït) a commandé 60 moteurs LEAP-1A ; SMBC Aviation Capital,a commandé 40 LEAP-1A pour propulser 20 appareils supplémentaires A320neo (588 millions), Macquarie Airfinance Group Limited, a finalisé une commande de 40 moteurs LEAP-1A (588 millions) et, enfin, Peach Aviation a signé un accord pour l'achat de 20 moteurs LEAP-1A (294 millions).

Indigo bascule vers CFM

Lors du salon du Bourget, la compagnie arienne indienne IndiGo a annoncé qu'elle avait commandé à CFM International des LEAP-1A pour motoriser 280 A320neo et A321neo. Le contrat, qui comprend des moteurs de rechange et un accord de soutien à la révision, est évalué à plus de 20 milliards de dollars au prix catalogue. Pour soutenir sa nouvelle flotte LEAP-1A, IndiGo a également signé un contrat de service à long terme. La compagnie exploite depuis 2016 une flotte de 17 A320ceo équipés par des CFM56-5B dans le cadre d'une flotte totale de 215 appareils de la famille A320/A321. La livraison du premier A320neo est prévue en 2020-1A-alimenté LEAP. Cette commande est le fruit de cinq mois de travail acharné des Français de CFM.