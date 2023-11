Agroalimentaire : la startup Circul’Egg industrialise la revalorisation des coquilles d’oeufs

En France, la filière avicole ne met pas tous ses oeufs dans le même panier. Mais, en négligeant l'exploitation des produits dérivés de l'œuf, à savoir les coquilles et leur membrane, elle aurait même tendance à en casser. Chaque année, les casseries industrielles, qui vendent les œufs frais (blancs et jaunes séparés) au secteur agroalimentaire ou de la restauration notamment sous forme liquide, jettent 40.000 tonnes de coquilles. Plutôt que de les vendre, elles dépensent même 50 euros la tonne pour qu'elles finissent dans les épandages ou incinérées.

C'est sur ce filon innovant de l'économie circulaire que Circul'Egg pense avoir trouvé sa poule aux œufs d'or. Cette startup, mi-parisienne, mi-rennaise, fondée en 2020, parie sur le développement d'une filière de revalorisation des coquilles d'œufs permettant de transformer les co-produits industriels en ingrédients à haute valeur ajoutée.

Cinq tonnes de coquilles traitées par jour au démarrage

« Grâce à un procédé breveté, pouvant séparer la coquille externe de la membrane coquillère après broyage et décontamination, Circul'Egg fournira aux industries de la cosmétique, de la nutraceutique (compléments alimentaires), de la nourriture animale et des matériaux (revêtement de sols, peinture) deux types de produits : le carbonate de calcium biosourcé et une poudre de membrane riche en collagène pour la peaux ou les articulations » explique Yacine Kabeche, le jeune fondateur de cette startup, née d'un projet étudiant à AgroParisTech et associant aussi Justine Lecallier et Samuel Olivier.

Pour la petite entreprise de dix personnes, qui inaugure sa première usine ce vendredi 10 novembre à Janzé (Ille-et-Vilaine), tout près de la coopérative de poulets fermiers, Fermiers de Janzé, ces produits constituent même « des alternatives plus durables et éthiques à ceux déjà disponibles sur le marché. »

Installé dans un entrepôt de 2.000 m2, déjà existant et modernisé, le démonstrateur industriel de Circul'Egg est doté de deux lignes de production et d'un laboratoire R&D. Il démarre avec une capacité de traitement de coquilles d'œuf de 5 tonnes par jour (1.500 à l'année) mais pourrait monter à terme à quinze à vingt tonnes par jour.

5 millions d'euros d'investissement

Afin de sécuriser son approvisionnement, l'usine a été implantée au barycentre des plus grandes casseries régionales. Avec 14,4 milliards d'œufs produits en 2022, la France partage le trio de tête des pays producteurs de l'UE avec l'Allemagne et l'Espagne. Du côté des ovoproduits, quatre grands groupes et une quinzaine de grosses entreprises régionales se partagent le marché. À lui seul, le Grand Ouest représente 75% du gisement national des coquilles d'oeufs.

L'ouverture de ce premier outil industriel et la phase d'industrialisation qui se profile représentent un investissement de cinq millions d'euros. Un million a été obtenu des banques régionales et deux millions ont été levés auprès de fonds de capital risque et des business angels. Le projet, qui vise à rehausser la valeur de la filière avicole, a aussi été soutenu par la région Bretagne, la communauté de communes, La Roche aux Féés Communauté, Bpifrance et l'Ademe.

Demain le bas-beurre ou la peau d'orange ?

Alors que Circul'Egg finalise son tour de table, son plan d'affaires s'appuie sur une source de revenus solide grâce à « des ventes déjà sécurisées pour l'année à venir » assure la startup. « Cette première usine va permettre de répondre à une partie de la demande, il y a un réel engouement pour nos produits », revendique Yacine Kabeche,

Mettant en avant l'importance pour les industriels de trouver des alternatives respectueuses de l'environnement, l'entreprise compte explorer sous deux ans différentes pistes de croissance. L'une d'entre elles consisterait à intégrer directement dans les casseries un modèle sur site, y compris dans des pays européens comme l'Allemagne et la Belgique. L'usine, qui dispose de dix machines, pourrait aussi utiliser l'espace disponible pour s'étendre. Voire diversifier le démonstrateur vers d'autres coproduits.

« Le constat de gâchis que l'on a porté sur les coquilles d'œufs est valable sur d'autres déchets tels que le bas-beurre, la peau d'orange ou le marc de café », conclut Yacine Kabeche.