Alimentation animale : Mars Petcare vise 1 milliard d’euros de recettes en France en 2030

Mars Petcare a annoncé mi-mai, à l'occasion du sommet Choose France consacré aux investissements des entreprises étrangères dans le pays, une dépense supplémentaire cette année de 13 millions d'euros en France. Sur cette enveloppe, 10 millions seront alloués au site loirétain du groupe d'alimentation animale qui possède une autre usine à Ernolsheim en Alsace. Mars Petcare compte d'une part remplacer les suremballages en plastique des boîtes d'aliments par des caisses en carton via l'acquisition de nouvelles machines. D'autre part, les locaux du siège et de l'usine loirétaine de Mars Petcare France, qui emploie 600 salariés sur ce site, seront largement modernisés et rénovés.

En 2022, le groupe américain a déjà investi 87 millions d'euros, notamment pour lancer deux nouvelles lignes de production de sachets fraîcheur. Inventé en 1993 à Saint Denis de l'Hôtel, ce procédé de doses quotidiennes a été ensuite déployé dans les autres usines du groupe dans le monde. La production dans le Loiret, représentant un million de sachets par jour, est censée augmenter de 70% grâce au nouvel outil.

Implanté en France à Saint Denis de l'Hôtel depuis 1973, Mars Petcare emploie 840 salariés sur ses deux sites français. La filiale hexagonale a réalisé 830 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 avec une production annuelle de 67.000 tonnes de produits humides. La France est ainsi un marché très porteur pour le géant américain de la nutrition animale, avec 23 millions de chiens et de chats au total. La généralisation du télétravail à partir de 2021 a encore accéléré cette spécificité de l'Hexagone que Mars Petcare compte bien accompagner avec de nouvelles innovations. L'objectif affiché par Romain Dumas, PDG de Mars Petcare France, est d'atteindre un milliard d'euros de recettes à l'horizon 2030. Deuxième acteur mondial de la nutrition animale derrière le suisse Nestlé, qui exploite notamment les marques Purina et Félix, Mars reste un groupe 100% familial. A l'échelle mondiale, il opère, à côté du Petcare, une division Food ( Ben's original, Suzi Wan, Ebly) ainsi qu'un département confiserie (M&M's, Snickers, etc). En 2022, le mastodonte agro-alimentaire a réalisé 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires et employait 150.000 salariés.

Bien-être animal

Outre l'enrichissement de ses gammes de sachets individuels, la filiale française mise sur plusieurs leviers pour booster son développement. La qualité naturelle des aliments, dépourvus de conservateurs et de colorants, est ainsi mieux prise en compte depuis 2022 au sein de l'offre de Mars Petcare. La gamme Perfect Fit, destinée aux chats, a vocation à être étendue courant 2023. Le groupe lancera par ailleurs l'été prochain une ligne de vitamines et de compléments alimentaires pour sa marque canine Pedigree. « Grâce à ces nouvelles recettes, permettant notamment d'améliorer la digestion et de renforcer l'immunité alimentaire, explique Romain Dumas, le groupe participe au bien être animal, reconnu et consacré par la loi d'octobre 2022 ». Le programme Better cities for Pets, initié en 2019 par Mars, illustre aussi cette priorité affichée de favoriser la présence harmonieuse des animaux de compagnies en milieu urbain. Il associerait 130 villes en France à ce jour.

Cet appétit de croissance s'accompagne pour Mars Petcare France d'une dimension éco-responsable vis-à-vis du territoire où la filiale est implantée depuis un demi-siècle. A partir de 2026, le groupe prévoit de construire une centrale biomasse en association avec l'ETI voisine du site, La Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel (LSDH). A la clé, le remplacement du gaz par ses déchets issus des nombreux massifs forestiers loirétains pour le chauffage de l'usine. Déjà alimentée avec de l'électricité verte, elle vise ainsi la neutralité carbone d'ici 2040.