Ardennes (4/5) : Hermès renforce son pôle maroquinier à Tournes-Cliron

L'annonce a été accueillie comme une bénédiction par les élus, les édiles et les médias locaux : à la fin de l'année 2022, Hermès ouvrira un deuxième atelier de maroquinerie dans les Ardennes, dans le parc d'activité de Tournes-Cliron. "Hermès, c'est une bonne nouvelle pour le territoire et un signal fort pour l'industrie des Ardennes, qui d'habitude travaille en sous-traitance pour les autres et n'a que peu de produits propres", observe Jean-Louis Amat, directeur d'Ardennes Développement, l'agence départementale de développement économique.

Hermès n'arrive pas en terrain inconnu : depuis 2002, la maroquinerie est présente à Bogny-sur-Meuse où elle exploite un atelier de confection de sacs en cuir. Les salariés, que la maison qualifie d'"artisans", s'apprêtent à accueillir leurs nouveaux collègues et à les...