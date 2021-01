Ardennes (2/5) : les fonderies locales se mettent à l'heure de la nouvelle révolution industrielle

Transmettre des technologies disruptives de fabrication vers les industries de l'automobile et de la métallurgie : telle est l'ambition de la plateforme scientifique Platinium 3D, née en 2015 à Charleville-Mézières sous l'impulsion de l'antenne locale de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). Destinée aux entreprises, aux laboratoires publics ou privées et aux étudiants, cette plateforme a été équipée d'outils destinés à la fabrication additive, une spécialité qu'elle entend défendre sur le territoire des Ardennes.

Mise en œuvre dans des domaines essentiels de l'industrie locale tels que l'outillage, les pièces d'usure ou de grande dimension, la fabrication additive regroupe différents procédés qui permettent de restituer physiquement des objets en trois dimensions. Contrairement aux procédés soustractifs classiques tels que l'usinage, le fraisage ou la découpe, elle procède par ajout de matière. L'équipe de Platinium 3D (six salariés) maîtrise six technologies de fabrication, allant de la fusion sélective par laser à fabrication additive "sable". Ses outillages sont spécifiques : les imprimantes 3D, bancs d'essais mécaniques et outils de contrôle non destructif constituent un parc de machines pour lequel 3,5 millions d'euros ont été investis au...