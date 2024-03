Avec ses tandems, le fabricant tourangeau Cyfac vise l’or aux jeux paralympiques de Paris 2024

Aymeric Le Brun, PDG de Cyfac, est un chef d'entreprise heureux. Au niveau international, dix fédérations cyclistes paralympiques ont commandé à ce jour une vingtaine de tandems en carbone de la marque tourangelle pour les épreuves qui se tiendront courant août 2024 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Outre les Français, les champions malvoyants allemands, belges, hollandais, espagnols, irlandais, anglais et australiens courront sous les couleurs du fabricant tourangeau. Deux épreuves sont ainsi prévues sur piste et sur route aux Jeux paralympiques, incluant un contre la montre de 50 kilomètres et une poursuite sur un kilomètre. « Si nos tandems sont adaptés en termes d'ergonomie et de praticité, leurs performances de vitesse sont comparables à celles des cycles classiques, explique Aymeric Le Brun. Derrière le capitaine, le stocker malvoyant peut ainsi atteindre 75 km/h ».

L'or à Rio et à Tokyo

Après les championnats du monde à Montréal en 2011, les tandems de la marque tourangelle avaient déjà été en compétition lors des deux précédentes éditions des jeux paralympiques, à Rio de Janeiro en 2016, et à Tokyo en 2021. Au Brésil, leurs équipages irlandais et anglais avaient remporté quatre médailles dont deux en or. Cinq ans plus tard, au Japon, Irlandais et Français avaient cette fois-ci raflé cinq médailles dont trois en or. Un palmarès flatteur qu'Aymeric Le Brun espère renouveler, voire amplifier, d'ici quelques mois, face à ses deux concurrents principaux, les fabricants américain Calfee Design et britannique Filament Bikes. Car la notoriété de Cyfac acquise à l'international avec ses tandems possède une vertu majeure : elle booste en France son cœur d'activité, les cycles classiques. Selon le PDG de la société, les ventes croissent ainsi de 15% en moyenne pendant les années olympiques.

1ères rencontres de l'économie du sport à Bercy

Fondés en 1982 dans la petite commune d'Hommes au nord de l'Indre-et-Loire, les cycles de fabrication artisanale de cadres (Cyfac) ont été rachetés en 2008 par Aymeric Le Brun, l'un des collaborateurs de la société. Il donnera un net coup d'accélérateur à la PME dont le prix moyen des vélos avoisine en moyenne 5.000 euros. D'une part, le PDG rachètera et relancera en 2019 la marque de vélo Meral, qui a connu son heure de gloire avec les coureurs Louison Bobet et, plus récemment, Jeannie Longo. Sous sa houlette, Cyfac a d'autre part été délocalisé l'année dernière en partie à Tours. Objectif, se rapprocher des acheteurs de cycles grâce notamment à un showroom ouvert au public. Enfin, les vélos tourangeaux ont été exposés en 2023 au palais de l'Elysée dans le cadre de la dernière édition du fabriqué en France. Une reconnaissance du savoir-faire de la société qui a été labellisée dès 2012 entreprise du patrimoine vivant (EPDV).

Lire aussiTours veut devenir l'épicentre du vélo en France

Dans un contexte de plus en plus porteur pour les mobilités douces, la marque de vélo tourangelle a réalisé 3,5 millions de chiffre d'affaires réalisé en 2023 et emploie actuellement une vingtaine de salariés. Si l'année olympique lui laisse espérer des recettes additionnelles de l'ordre de 6%, Cyfac saisit toutes les opportunités pour accroître son développement dans la durée. Partenaire des 1eres rencontres de l'économie du sport, organisées le 13 mars prochain par Bercy, la société exposera ainsi l'un de ses tandems paralympiques en carbone au ministère de l'économie. Une nouvelle vitrine de premier choix pour le fabricant d'Indre-et-Loire.