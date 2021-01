Brexit : les pêcheurs écossais renoncent à exporter dans l'Union européenne

(Crédits : ALEXANDER SMITH)

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'UE, les certificats sanitaires et les déclarations aux douanes sont à nouveau obligatoires, ce qui a créé de nombreux retards de livraisons, incompatibles avec les exigences de fraîcheur des clients. "Nos clients se retirent", déplore Santiago Buesa, du négociant SB Fish. "Nous faisons des produits frais et nos clients attendent des produits frais, alors ils n'achètent plus. C'est une catastrophe."