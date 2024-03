Danone en passe de céder sa filiale russe à un proche du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov

Epilogue pour la sortie de Danone de Russie: le géant agroalimentaire français a annoncé vendredi soir avoir obtenu "les autorisations réglementaires russes requises" pour céder à un homme d'affaires lié au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov sa filiale en Russie, dont elle avait déjà perdu le contrôle. Cette cession de ses activités « produits laitiers et végétaux » (EDP) à la société « Vamin R LLC » - connue sous le nom de Vamin Tatarstan -, une société laitière russe appartenant à Mintimer Mingazov, lié à Ramzan Kadyrov, « est prévue dans les prochaines semaines », a précisé Danone dans un communiqué. Depuis l'offensive en Ukraine du 24 février 2022 et les premières sanctions économiques décrétées par les Occidentaux, de nombreuses multinationales ont quitté la Russie et d'autres y ont suspendu leurs activités, dans les secteurs du pétrole, de l'automobile ou encore du luxe.

Danone avait mis plus de sept mois après l'invasion pour initier le processus de transfert de ses activités dans le pays, où le groupe, alors nommé BSN, avait été parmi les premières multinationales à s'installer en août 1992, quelques mois après l'effondrement de l'Union soviétique. Danone y commercialisait du lait et des yaourts sous les marques Danone, Danissimo ou Prostokvashino. En 2010, le groupe avait acheté 57,5% du numéro deux russe des produits laitiers, Unimilk (21% de parts de marché et 25 usines), avec l'ambition de renforcer sa présence sur ce marché. Le pays représentait environ 5% du chiffre d'affaires mondial de Danone.

Une perte d'au moins 1,2 milliard d'euros

En juillet 2023, la Russie avait publié un décret donnant le contrôle « temporaire » des actifs russes de Danone à l'Agence fédérale de gestion des propriétés de l'Etat russe, une décision que Moscou avait présentée comme une réaction aux sanctions frappant les entreprises russes à l'étranger. Cette saisie, comme celle de la division russe du fabricant de bière danois Carlsberg, avait provoqué de vives protestations en Occident. Un neveu de Ramzan Kadyrov, Yakoub Zakriev, 32 ans, avait alors été nommé directeur général de la filiale de Danone, et la société renommée « Vie et Nutrition ».

Puis le président Vladimir Poutine, dont Ramzan Kadyrov est un proche allié, a signé le 13 mars dernier un nouveau décret annulant le contrôle des actifs de Danone par l'Etat russe, sans que le Kremlin ne fournisse d'explication. « En juillet 2023, constatant ne plus détenir le contrôle de la gestion, Danone a déconsolidé ses activités EDP Russie. La perte totale reconnue par Danone dans ses comptes s'élève à 1,2 milliard d'euros », est-il ajouté dans le communiqué de vendredi soir. Citant un document envoyé au ministère russe de l'Agriculture et des sources anonymes, le Financial Times a estimé récemment la transaction à 17,7 milliards de roubles (177 millions d'euros), soit une fraction de la valeur de la filiale.

(avec AFP)