Difficile de savoir ce qu'il se trame pour l'entité russe du groupe français Danone, dont les actifs ont été placés en juillet dernier sous le contrôle « temporaire » de l'État russe suite à un décret. Une décision prise sans demander son avis à l'industriel.

Mais coup de théâtre ce mercredi 13 mars : Vladimir Poutine a signé un nouveau décret annulant cette décision. Sauf que le Kremlin n'a donné aucune explication, et les conséquences a posteriori restent floues, que ce soit en pratique ou d'un point de vue légal.

Rachat à venir ?

Cette décision intervient en tout cas alors que, d'après un article du quotidien britannique Financial Times, publié en février, Danone souhaite vendre ses actifs russes à Vamin Tatarstan, une société laitière russe créée et détenue par l'homme d'affaires tchétchène Mintimer Mingazov. Ce dernier a été nommé au conseil d'administration de « Life & Nutrition » l'été dernier, nouveau nom donné aux actifs de la filiale russe de Danone. Et des proches du Kremlin ont été nommés à sa tête par les autorités russes, son contrôle ayant été donné à Yakoub Zakriev, un neveu de Ramzan Kadyrov.

Mintimer Mingazov, serait en plus lié au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, un proche allié du président russe Vladimir Poutine.

Citant des sources anonymes et une lettre envoyée au ministère russe de l'Agriculture, signée par un administrateur de la société Vamin Tatarstan, le Financial Times a évalué la transaction à 17,7 milliards de roubles (177 millions d'euros). Danone recevrait 10 milliards de roubles et le solde de 7,7 milliards de roubles servirait à éponger la dette de sa filiale russe. Toujours d'après cette lettre, le montant de l'opération représenterait un rabais de 56% par rapport à la valeur de marché de l'entité. Le groupe français a, à l'époque, refusé de commenter les informations du Financial Times.

Un « vol » sur fond de vengeance

Danone n'est en tout cas pas le seul groupe à s'être fait « voler » des actifs par le gouvernement russe, comme l'a dénoncé le PDG de la brasserie danoise Carlsberg. Le Kremlin a aussi pris « temporairement » le contrôle d'une de ses filiales, en juillet également. Et trois mois plus tôt, une mesure identique a été prise contre le groupe énergétique finlandais Fortum, avec l'éviction de son PDG en Russie. Ces décisions ont été présentées par le Kremlin comme une réaction aux sanctions frappant les compagnies russes à l'étranger.

Pour rappel, suite à l'offensive en Ukraine du 24 février 2022 et les premières sanctions économiques décrétées par les Occidentaux, de nombreuses multinationales ont quitté la Russie. D'autres y ont suspendu leurs activités, dans les secteurs du pétrole, de l'automobile ou encore du luxe.

Danone a d'abord fait le choix d'y rester, employant à l'époque 8.000 salariés « afin de répondre aux besoins alimentaires essentiels des populations civiles », a justifié le groupe à l'époque. Avant finalement d'annoncer le retrait, en octobre 2022, de son unité « produits laitiers et d'origine végétale », ne conservant que celle de la nutrition infantile. Le groupe cherche depuis un repreneur car, comme il l'a expliqué en juillet, « bien qu'[il] ne détienne plus le contrôle de la gestion de ses opérations en Russie, [il] reste son propriétaire légal ».

(Avec AFP)