E-commerce : le chinois Pinduoduo, propriétaire de Temu, affiche une croissance trimestrielle à trois chiffres

Depuis son lancement en 2015, Pinduoduo a fait des prix cassés et des produits abordables une spécialité. Jadis poids plume du e-commerce, le groupe chinois est désormais un concurrent de taille dans son pays du mastodonte Alibaba, grâce à son application Temu, dédiée à l'international et qui rencontre un vif succès avec son large choix de produits (vêtements, jouets, décoration, outils, high-tech).

Le bénéfice net de Pinduoduo a bondi de 246% sur un an au premier trimestre, à environ 28 milliards de yuans (3,57 milliards d'euros), a indiqué ce mercredi 22 mai le groupe, dont le siège se trouve à Shanghai. Son chiffre d'affaires a pour sa part atteint 86,8 milliards de yuans (11 milliards d'euros), en hausse de 131% sur un an. Des chiffres sur la même lignée que ceux enregistrés en 2023. Sur l'ensemble de l'année dernière, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 90% sur un an, à 60 milliards de yuans, et son chiffre d'affaires augmenter de tout autant, pour atteindre 247,6 milliards de yuans (31,7 milliards d'euros).

Succès aussi en Chine

En plus de cartonner à l'étranger, Pinduoduo connaît un succès grandissant dans son pays, au moment où les Chinois freinent leurs dépenses et se tournent vers les produits à petits prix, dans un contexte de ralentissement économique et de chômage élevé parmi les jeunes.

Ce changement de comportement a d'ailleurs permis à Pinduoduo de brièvement dépasser en novembre Alibaba en matière de capitalisation boursière. Ce dernier est depuis repassé devant. Tous deux cotés aux États-Unis, ils étaient valorisés environ 186 et 192 milliards d'euros mardi. Conscient du potentiel de cette concurrence, le fondateur d'Alibaba, le charismatique Jack Ma, désormais en retrait de son groupe, a exhorté ses anciens collègues à s'adapter à ces nouvelles habitudes de consommation.

Suite à la publication de ces résultats, l'action Pinduoduo a gagné +6,7% sur le Nasdaq ce mercredi avant l'ouverture des marchés, tandis que celle d'Alibaba a perdu 7%.

Une application pointée du doigt...

Mais malgré ces chiffres colossaux, une ombre plane autour de Temu. Ces résultats sont en effet publiés au moment où l'application est montrée du doigt dans certains pays. Des associations européennes de consommateurs, dont l'UFC-Que Choisir en France, ont annoncé avoir déposé une plainte contre cette plateforme, qu'ils accusent de manipuler les internautes et de violer plusieurs dispositions du règlement de l'UE sur les services numériques (DSA).

De son côté, Temu se présente à l'AFP comme « une "marketplace" qui met les consommateurs en lien direct avec les fabricants ». Elle explique contenir ses prix et ses émissions carbone en évitant les « étapes inutiles (...) de transport, de manutention et de stockage ».

Pour Valérie Fayard de Stop fast-fashion les produits mis en avant sur l'application sont fabriqués « dans des conditions environnementales et sociales effrayantes ». Le Congrès américain a souligné en 2023 le « risque extrêmement élevé » de « travail forcé » de Ouïghours parmi ses fournisseurs. « Nous interdisons strictement l'utilisation de main-d'œuvre involontaire par nos (...) partenaires », s'est défendu Temu à l'AFP.

Elle est par ailleurs accusée d'utiliser des composants dangereux. La Fédération européenne des industries du Jouet (TIE), qui a acheté 19 jouets sur Temu, a constaté en février qu' « aucun n'était conforme à la réglementation » européenne. Sur ce point, la plateforme affirme « contrôler les vendeurs et les produits », notamment en effectuant « des contrôles aléatoires ». « Les violations peuvent entraîner des avertissements, des pénalités, le retrait du produit de la liste, la fermeture du compte ou même le renvoi aux autorités réglementaires en cas d'infractions graves ou répétées », a indiqué Temu.

Le cofondateur de Pinduoduo, Chen Lei, a admis en mars dernier que les activités de son groupe pourraient faire face à des « incertitudes et des défis » à l'avenir.

...et dans le viseur de la France

Ce pourrait notamment être le cas en France, où la Répression des fraudes a lancé fin 2023 une enquête sur la mode éphémère, dont les conclusions sont attendues mi-2024.

L'expansion de Temu pourrait aussi être contrariée par la proposition de loi sur la « fast-fashion », adoptée par l'Assemblée nationale en mars en première lecture. Elle prévoit notamment une interdiction de la publicité pour la vente de vêtements à prix cassés, mais aussi un malus environnemental renforcé pour les rendre moins attractifs. Voté au Palais Bourbon, le texte doit désormais être examiné par les sénateurs.

En France, Temu était 7e du classement des sites et applications marchands les plus visités au 4e trimestre 2023 (+4 places par rapport au trimestre précédent), selon Médiamétrie et la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), avec 17,4 millions de visiteurs uniques par mois (2,2 millions par jour).

