L'industrie du luxe perd de son éclat en Bourse, pénalisée par la Chine

Le ralentissement de l'économie chinoise inquiète l'industrie du luxe. Le géant économique, deuxième marché le plus important pour l'industrie du luxe, fait face à une recrudescence des contaminations au variant Delta dans certaines régions. Résultat, le luxe pâtit de l'infléchissement de l'activité chinoise prouvée par plusieurs indicateurs : consommation, production industrielle et exportations. D'autre part, selon les médias chinois, la Chine envisagerait un plan de redistribution de la richesse avec une possible augmentation des impôts sur les plus riches, premiers consommateurs de produits de luxe.

L'industrie du luxe flanche...

Les valeurs du luxe, qui flanchent depuis le début de la semaine, continuent ainsi de souffrir ce jeudi. Depuis le début du mois, l'action LVMH a perdu plus de 10% à 616,60 euros ce jeudi en fin d'après-midi contre 687 euros il y a deux semaines, et celle de Kering près de 15%, atteignant 651,80 euros contre 774,50 euros le 2 août. Cette chute de l'industrie du luxe a plombé toute la cote parisienne, qui perd plus de 2%, du fait de leur pondération dans l'indice.

"Les préoccupations d'un ralentissement potentiel en Chine se sont accrues ces derniers jours" et "les investisseurs vont évaluer quel impact cela pourrait avoir sur le secteur du luxe" européen, selon une note d'UBS qui rappelle que la consommation chinoise comptait pour 35% des ventes de produits de luxe en 2019 avant la crise du Covid-19. L'an dernier, la demande a baissé mais la Chine représentait tout de même encore 28% de la consommation de luxe dans le monde.

...mais reste tout de même au-dessus de son niveau pré-pandémique

D'autre part, le président chinois a indiqué souhaiter limiter les "revenus déraisonnables" et développer la classe moyenne, selon le compte rendu d'une réunion du comité central des Affaires financières et économiques du Parti communiste qui s'est tenue mardi. Ce souci d'équité sociale inquiète également les marchés.

Cette annonce du gouvernement en faveur d'une redistribution fait en effet partie des facteurs qui alimentent les craintes.

Néanmoins, même si les actions du luxe ont été malmenées ces derniers jours, les pertes restent négligeables comparées aux gains engrangés depuis le début de l'année, le luxe ayant bien plus que récupéré ses niveaux d'avant-crise.

Le secteur s'est vite remis, dès cette année, du choc de la pandémie. Le numéro un mondial du luxe a ainsi vu son bénéfice net décuplé au premier semestre par rapport à la même période 2020, pour atteindre 5,3 milliards d'euros. C'est aussi une hausse de 62% par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19. Les ventes ont été en particulier portées par une forte croissance en Chine et aux Etats-Unis. De son côté, le groupe Hermès a également vu ses ventes progresser. Elles ont atteint 2,1 milliards d'euros au premier trimestre, soit 38% de plus par rapport à 2020, marquée par le début de la pandémie, et dépassant même leur niveau d'avant la crise du Covid-19.

Lire aussi 2 mnLuxe: Hermès voit ses ventes bondir au-delà de leur niveau pré-pandémie