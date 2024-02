Pizzas contaminées Buitoni : Nestlé vend l'usine de Caudry à l'italien Italpizza

Définitivement fermée depuis le 31 décembre dernier, l'ancienne usine Buitoni de Caudry, dans le nord de la France, va reprendre du service sous la marque Italpizza. Cette entreprise italienne, spécialisée dans la production de pizzas surgelées, a indiqué dans un communiqué publié ce lundi 5 février avoir signé quatre jours plus tôt l'acte d'achat de ce site, mis en cause dans un scandale sanitaire de pizzas contaminées en 2022.

Italpizza, qui compte redémarrer la production à l'automne 2024, prévoit plus de douze millions d'euros d'investissements d'ici 2028 pour moderniser le site. L'entreprise était entrée en novembre dernier en négociations exclusives avec Nestlé pour le rachat de ce site, où l'activité était suspendue depuis mars 2023.

140 emplois attendus

Le groupe italien souhaite par ailleurs embaucher « environ 140 collaborateurs » avant fin 2028. Or, d'après le maire (divers droite) de Caudry, Frédéric Bricout, 90 ex-salariés de l'usine Buitoni restaient sur le carreau fin novembre. Selon lui, Italpizza a indiqué qu'il était « dans la logique des choses » de donner la priorité aux anciens salariés de Nestlé pour les recrutements à venir, plutôt que d'aller chercher ailleurs de nouveaux salariés.

En juillet dernier, la direction de l'usine et les syndicats avaient signé un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) concernant les quelque 120 salariés du site. Nestlé avait justifié la fermeture de cette usine (en activité depuis 1982) par la chute des ventes. L'industriel souligne avoir proposé à chaque salarié « au moins une offre de reclassement au sein du groupe » et identifié « plus de 200 offres de postes à pourvoir en externe (...) dans un rayon de 50 km autour de l'usine ».

Italpizza compte produire dans l'usine de Caudry « exclusivement des produits précuits au four ». La situation géographique du site doit lui permettre de « se rapprocher de marchés d'Europe du Nord en forte croissance », se félicite le président du groupe, Cristian Pederzini, cité dans le communiqué. Disposant d'une capacité de production de 435 millions de pizzas par an, Italpizza emploie 1.700 personnes et génère un chiffre d'affaires « d'environ 400 millions d'euros, dont 60% sur les marchés étrangers répartis dans 60 pays », a-t-il indiqué.

Le maire de Caudry a salué ce lundi la reprise du site par « une entreprise familiale, un groupe solide ».

Scandale sanitaire

Ce redémarrage sous giron italien marquera un tournant pour cette usine, en activité depuis 1982, date de sa construction par Buitoni, avant que l'entreprise ne soit rachetée par Nestlé six ans plus tard. Des pizzas surgelées à pâte crue de la gamme « Fraîch'Up » y étaient notamment fabriquées, soupçonnées d'avoir provoqué la mort de deux enfants, et l'intoxication de dizaines d'autres par la bactérie « Escherichia coli ».

L'affaire avait éclaté en février 2022, quand Santé publique France (SPF) et la Direction de la répression des fraudes (DGCCRF) sont alertées d'une recrudescence de cas d'insuffisance rénale chez des enfants. Le 18 mars suivant, Nestlé rappelait ses pizzas et interrompait la production. La préfecture interdisait dans la foulée toute activité, les autorités sanitaires ayant établi un lien entre la consommation des pizzas et plusieurs cas graves de contamination.

Dans un bilan de mai 2022, SPF avait dénombré 56 cas confirmés liés à une contamination par la bactérie E. coli, dont 55 chez des enfants, d'un âge médian de six ans. La plupart présentaient un syndrome hémolytique et urémique (SHU), qui se traduit généralement par une insuffisance rénale aiguë et de graves problèmes sanguins, avec comme conséquences potentielles, un coma ou la mort.

L'usine avait rouvert partiellement mi-décembre 2022 après neuf mois d'arrêt, mais seule la ligne de pizzas à pâte cuite, non concernée par le scandale sanitaire, avait été autorisée à redémarrer. Mais quelques semaines après, en mars 2023, la production était de nouveau suspendue définitivement, cette fois à l'initiative de Nestlé qui évoquait la chute des ventes. La multinationale s'était alors mise en recherche d'un potentiel repreneur.

Indemnisation

Nestlé s'est par ailleurs engagé au printemps dernier à indemniser des dizaines de victimes dans le cadre d'un accord à l'amiable, dont le montant n'a pas été dévoilé. « Chacune des personnes concernées recevra de la part de Nestlé France une proposition indemnitaire, qui fera suite à une évaluation médicale et qui tiendra compte, de manière équitable, de la gravité des préjudices et de chaque situation », avait souligné la filiale du géant suisse.

Si cet accord referme le volet civil de l'affaire, l'action pénale continue. Une information judiciaire est en effet ouverte depuis mai 2022 à Paris pour homicide involontaire dans le cas de deux victimes et blessures involontaires pour 14 autres, selon une source judiciaire.

(Avec AFP)