Plombé par l'inflation, Maisons du Monde souhaite fermer ou transférer 40 à 50 magasins

Maisons du Monde se restructure. Le distributeur de meubles et d'objets de décoration a annoncé, mardi, dans un communiqué vouloir « 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins » d'ici à 2026, sur les 340 gérés par le groupe. L'enseigne avait déjà fermé 18 de ses magasins pendant l'année.

Dans son communiqué, l'enseigne cite les « incertitudes géopolitiques », « l'inflation sans précédent » et la « baisse de la confiance des consommateurs ». Le groupe a donc identifié une cinquantaine de magasins dont la rentabilité est à améliorer. Parmi les solutions pour y arriver, figurent notamment la renégociation des loyers, la cession à des affiliés ou le déménagement, par exemple du centre-ville vers une zone d'activité commerciale. La fermeture définitive ne touchera ainsi qu'une « infime » partie du parc, a assuré à l'AFP Christophe Lapotre, directeur exécutif d'exploitation du groupe, qui envisage en parallèle d'autres ouvertures de points de vente.

Cette nouvelle n'a pas plu aux investisseurs. A l'ouverture de la Bourse de Paris, vers 9h30, le cours de Maisons du Monde dévissait de 4,14%, à 4,12 euros. Le groupe a perdu près de 60% de sa valeur en Bourse depuis mars 2023 et ne vaut plus que 158 millions d'euros.

Réaliser 85 millions d'euros d'économie en trois ans

Le groupe, qui a par ailleurs annoncé un bénéfice net en baisse de 74% en 2023 par rapport à 2022, à 8,8 millions d'euros, souhaite aussi passer « près de 30% du réseau sous affiliation ou franchise » d'ici à 2026. Le distributeur avait déjà subi une baisse de 5% de son chiffre d'affaires en 2022 et avait vu son bénéfice net alors divisé par deux.

Le distributeur a décidé de mettre « l'accent sur la simplification et la discipline financière », selon François-Melchior de Polignac, directeur général de l'enseigne, cité dans le communiqué. Maisons du Monde souhaite réaliser au total 85 millions d'euros d'économies en trois ans. Pour cela, outre les fermetures et transferts de magasins, il compte réduire ses stocks d'un mois et diviser par deux son nombre de fournisseurs.

La vente en ligne particulièrement touchée

Le repli des ventes de Maisons du Monde concerne davantage l'international (-12,9%) que la France, où les ventes ont reculé de 6,2% sur l'année. La décoration, qui constitue 648 millions des 1,125 milliard de chiffre d'affaires du magasin, est également un peu plus touchée (-9,9%) que la vente de meubles (-8,4%).

Du côté des canaux de distribution, c'est la vente en ligne qui pâtit le plus de la situation, avec une baisse des ventes de près de 14% sur l'année, contre un repli de seulement 7,4% dans les magasins, qui représentent plus de 70% du chiffre d'affaires. Le groupe insiste toujours sur son plan baptisé « 3C » ("Clients, Coûts et Cash"), visant à renforcer « l'expérience client » notamment en proposant des produits d'occasion en magasin ou avec une première participation en 2023 au Black Friday.

Le concurrent Habitat a été liquidé

C'est en réalité tout le secteur de l'ameublement et du design qui est fortement secoué par la vague inflationniste qui a débuté en 2022. Ainsi, le 28 décembre 2023, moins de dix jours après son placement en redressement judiciaire, l'enseigne d'ameublement Habitat, en grande difficulté financière, a été placée en liquidation judiciaire, sans maintien de l'activité. Elle employait près de 400 salariés et comptait 25 magasins, les administrateurs judiciaires avaient annoncé qu'ils allaient demander la liquidation, estimant qu'il n'existait « aucune possibilité d'élaboration d'un plan de redressement ».

En aval de la crise de l'immobilier, la filière meubles souffre de la chute des ventes de logements neufs. « Un projet immobilier sur trois a été reporté que ce soit côté achat, déménagement ou côté travaux de rénovation. Six Français sur dix ont renoncé à un achat de biens durables en 2023 », constate Julien Peleton-Granier, consultant du cabinet GfK.

Le marché de la décoration aura ainsi cédé 1,5% en valeur et 6,5% en volume en 2023, indique une étude du cabinet Xerfi. Les ventes de meubles ont elles aussi diminué de 2,5% en valeur en 2023. Les cuisines intégrées (-6,9%) et les meubles de salles de bains (-5,6%) ont particulièrement souffert. La baisse en volume est encore plus forte: -8% pour l'ensemble de la filière, indique l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement.

(Avec AFP)