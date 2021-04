Automobile : l'électrique profite de la chute du diesel en Europe

Le diesel n'a représenté que 23,2% des immatriculations de voitures en Europe au premier trimestre contre près de 30% début 2020, devancé désormais par les véhicules électrifiées (hybrides et 100% électriques), selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens (ACEA). La chute des voitures diesel atteint les 20% sur un an. Elle est plus prononcée en Allemagne et en Espagne où les immatriculations ont plongé de 30%.

Les voitures à essence ont également chuté de 16,9%, à 1,1 million d'unités, soit 42,2% de parts de marché, contre 52.3% début 2020.

La faible reprise du marché automobile, déprimé par la crise sanitaire, a surtout profité aux véhicules hybrides et électriques, dont les ventes ont continué à exploser.

18,4% de part de marché pour les hybrides

Avec une offre devenue pléthorique chez les constructeurs, les voitures hybrides (essence ou diesel) représentent désormais 18,4% du marché, avec 469.784 véhicules vendus (+101,6%). C'est en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne ou en Pologne que la hausse est le plus prononcé.

Les hybrides rechargeables ont bondi de 175% et représentent 8,2% du marché, à 208.389 exemplaires, avec des ventes toujours poussées par l'Italie (+446%) mais aussi par la Suède, l'Allemagne et la France.

Les voitures 100% électriques représentent quant à elles 5,7% du marché, avec 146.185 unités (+59,1%), "la demande étant toujours dopée par les subventions de l'État pour les véhicules à faible émissions", souligne l'ACEA. Au contraire, les Pays-Bas, la Suède et l'Espagne ont enregistré une baisse des ventes.

Concernant ces modèles électriques, Bruxelles a présenté en décembre 2020 une feuille de route pour une "mobilité durable" avec l'ambition d'avoir au moins 30 millions de voitures "zéro émission" sur les routes européennes d'ici 2030, ce qui nécessite que 3 millions de points publics de recharge soient accessibles à cette date.

Selon le rapport de la Cour des comptes, "quelque 2 millions de véhicules électriques sont actuellement immatriculés dans l'UE".

L'UE entend réduire d'ici à 2050 les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports de 90% par rapport à 1990, dans le cadre de ses efforts vers une économie neutre pour le climat.