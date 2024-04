Elon Musk fait volte-face : Tesla abandonne son projet de voiture électrique low-cost et laisse un boulevard aux constructeurs chinois

Volte-face pour Tesla. Le constructeur américain de véhicules électriques a renoncé à la Model 2, son projet de voiture à prix abordable (autour de 25.000 dollars) sur lequel misaient les investisseurs pour doper sa croissance et faire du groupe un constructeur automobile de masse.

Tesla préfère se concentrer sur le développement des robots-taxis à conduite autonome sur la même plateforme de véhicules de petite taille, selon l'agence de presse anglo-saxonne qui fait état de trois sources proches du dossier et de messages internes qu'elle a pu consulter. Le directeur général de Tesla, Elon Musk, l'a néanmoins accusé de mensonge. Selon Reuters, deux sources ont déclaré avoir appris la décision de Tesla d'abandonner la Model 2 lors d'une réunion à laquelle ont assisté des dizaines d'employés, l'une d'entre elles précisant que la réunion s'est déroulée fin février.

Baisse du cours de Bourse

« La directive d'Elon est de tout miser sur le robot-taxi », a déclaré l'une des sources à Reuters. Le projet de robots-taxis sans conducteur, qui pourrait prendre plus de temps à voir le jour, représente un défi d'ingénierie plus important et un risque réglementaire plus élevé. La production de robots-taxis se ferait dans des volumes beaucoup plus faibles que ce qui avait été prévu pour la Model 2.

L'information a déplu aux investisseurs. Le cours de Bourse a chuté de plus de 3% hier soir. Avec l'abandon de la Model 2, ils s'interrogent sur la tenue de l'objectif fixé par Elon Musk en 2020 de vendre 20 millions de véhicules d'ici à 2030, soit deux fois plus que ce que vend aujourd'hui Toyota, le plus grand constructeur automobile mondial. Les analystes de Wall Street estiment en effet qu'une Tesla à 25.000 dollars aurait permis de faire grimper les ventes du groupe à 4,2 millions de véhicules d'ici 2028, contre 1,8 million l'an dernier. Pour rappel, le plus petit modèle de Tesla, la Model 3, avoisne les 43000 euros (plus de 46.000 dollars).

Concurrence chinoise

Ce revirement intervient alors que Tesla est confronté à une concurrence féroce au niveau mondial de la part des constructeurs chinois de véhicules électriques qui inondent le marché avec des voitures dont le prix n'excède pas 10.000 dollars. Alors que Tesla a passé des années à développer son Cybertruck expérimental, un pick-up électrique coûteux, les constructeurs automobiles chinois ont pris de l'avance sur les véhicules électriques abordables.

Cette annonce intervient alors que le constructeur américain a annoncé mardi dernier une baisse de 8% de ses livraisons en glissement annuel, juste après que son principal concurrent chinois, BYD, a enregistré une hausse de 13%. Le cours de l'action Tesla a chuté de 5% à la suite de cette nouvelle, aggravant une chute de plus de 40% depuis juillet dernier, ce qui représente une perte d'environ 400 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Néanmoins, la valorisation de Tesla, qui s'élève à 545 milliards de dollars, reste supérieure à la valeur combinée des trois constructeurs automobiles les plus importants qui viennent ensuite, à savoir Toyota, Porsche et Mercedes-Benz. La valeur de l'action Tesla a longtemps été basée sur les attentes futures en matière de ventes de masse et de voitures sans conducteur plutôt que sur ses ventes et ses bénéfices actuels.

Robots taxis

Le calendrier et le modèle commercial de Tesla pour le robot taxi restent quant à eux incertains. Elon Musk a publiquement prédit un avenir de la mobilité dans lequel les taxis sans chauffeur pourraient devenir un mode de transport plus courant que les voitures conduites par des humains. Il a déclaré que Tesla « ne vaudrait pratiquement rien » si une capacité de conduite autonome totale n'était pas atteinte.

Tesla n'a pas encore prouvé être en capacité de produire une voiture autonome, bien qu'Elon Musk ait prédit pendant plusieurs années qu'une telle voiture était sur le point de voir le jour, une attente qui a en partie étayé la montée en flèche de la valorisation de Tesla. Le constructeur automobile fait face à des poursuites judiciaires et à des enquêtes sur des accidents impliquant ses systèmes d'aide à la conduite Autopilot et Full Self-Driving, qui ne sont pas totalement autonomes. Tesla a imputé ces accidents à des conducteurs inattentifs.

