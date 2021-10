France 2030 : la filière automobile mitigée malgré des objectifs modestes

Emmanuel Macron vise les deux millions de voitures électrifiées produites en France à horizon 2030. A cette fin, il est prêt à délier les bourses de l'Etat pour soutenir la filière. En réalité, le secteur pourrait aller nettement plus vite sur la voiture 100% électrique, et abandonner la technologie hybride largement dans le viseur de Bruxelles... La filière, elle, s'inquiète davantage des petites PME et ETI.