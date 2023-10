JO 2024 : Toyota mise sur une flotte dédiée aux personnes à mobilité réduite

« On ne sait pas organiser les jeux sans avoir un partenaire sur la mobilité. » C'est par ces mots que le président du comité d'organisation des Jeux de Paris (Cojop), Tony Estanguet, a ouvert en fanfare, vendredi dernier, une soirée dédiée à son partenariat avec le groupe Toyota. Au programme : inauguration d'un skatepark inclusif itinérant, présentation des 14 athlètes olympiques et paralympiques sponsorisés par Toyota, mais aussi et surtout le détail du plan de mobilité du groupe japonais lors des Jeux.

Car si l'objectif initial de Paris 2024 est d'atteindre tous les sites en transports en commun, une flotte de véhicules sera tout de même mise à disposition pour déplacer les athlètes, officiels et VIP. En tout, 2.650 véhicules électrifiés seront déployés pour l'événement, dont 60 % seront garantis « zéro émission », soit des véhicules électriques ou à hydrogène. À noter que si l'hydrogène est bien sans émission lors du roulage, sa fabrication actuelle provient en majorité des hydrocarbures.

Le reste sera composé d'une flotte de véhicules hybrides, spécialité de Toyota. Une centaine de ces véhicules pourra transporter les personnes à mobilité réduite tout comme les 250 navettes baptisées APM (Accessible People Mover). En amont de l'ouverture de la billetterie pour les Jeux Paralympiques, le constructeur japonais a tenu à mettre l'accent sur la mobilité inclusive.

La mobilité pour tous, élément clé pour Toyota

Ces navettes pourront être commandées par tous les spectateurs à mobilité réduite via une application nommée Kinto. Objectif : assurer la mobilité du dernier kilomètre. Toyota met également à disposition 250 exemplaires de véhicules individuels électriques à batterie, limités à 6 km/h, qui serviront aux athlètes, mais aussi aux bénévoles et aux organisateurs pour se déplacer autour des sites des Jeux. Là aussi, le groupe va mettre à disposition 50 solutions individuelles pour les personnes en fauteuil lors des Jeux olympiques et 150 pour les Jeux Paralympiques.

« Nous voulons être particulièrement présents pendant les paralympiques », a insisté Frank Marotte, président et directeur général France de Toyota.

À ce déploiement d'offres, s'ajouteront normalement 200 navettes en partance des gares et de la station RATP Rosa Parks ainsi que 1.000 taxis PMR en circulation a promis le ministre des Transports, Clément Beaune, afin de déplacer les 4.000 personnes en fauteuil roulant par jour prévus lors de l'événement.

Héritage après les Jeux

Mais c'est au-delà des Jeux qu'il faut également regarder. « Avec cette flotte, il s'agit de sensibiliser à la mobilité du futur et transmettre des solutions en héritage » a insisté Frank Marotte. Côté infrastructures, l'ensemble de l'espace olympique sera couvert de bornes de recharge, rassure le directeur et deux stations hydrogène, Porte de Saint- Cloud et Porte de la Chapelle seront à disposition. Côté flotte, les voitures seront vendues à celle de taxis parisiens et les véhicules individuels de mobilité seront redistribués dans les INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) ou encore dans certains hôpitaux.

Une nouvelle qui ne viendra pas masquer les critiques. L'association APF France handicap regrette d'ores et déjà le manque d'héritage de l'accessibilité, en particulier sur le métro. En effet, les navettes mises à disposition ne sont que temporaires, seuls les taxis resteront.

D'autres incertitudes sont encore à lever pour Toyota, comme le transport vers les quais pour la cérémonie d'ouverture. Pour l'heure, le groupe discute avec la mairie de Paris sur des dérogations afin d'amener les officiels directement sur les quais, via les navettes.