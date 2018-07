Peugeot s'envole en Bourse après ses résultats semestriels

PSA a annoncé mardi un nouveau record de marge opérationnelle courante pour son pôle historique Peugeot-Citroën-DS (PCD), tandis que sa nouvelle division Opel-Vauxhall a renoué avec les bénéfices après de nombreuses années dans le rouge.

Le constructeur automobile, qui profite toujours de l'engouement pour ses très rentables SUV, a fait état d'une marge opérationnelle courante de 8,5% pour sa division PCD, un nouveau plus haut historique après le précédent record de 7,3% inscrit un an plus tôt.

La résurrection inespérée d'Opel

Opel-Vauxhall, l'ancienne division européenne de General Motors que PSA consolide depuis le 1er août 2017, a affiché quant à elle un bénéfice opérationnel courant de 502 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une marge de 5%, alors que les résultats 2017 du constructeur français faisaient apparaître pour sa nouvelle filiale une perte de 179 millions.

Au premier semestre, Opel-Vauxhall est parvenue à dégager un free cash flow opérationnel courant de 1,16 milliard d'euros, après une hémorragie de 1,4 milliard l'an dernier.

"Opel-Vauxhall a commencé à déployer son potentiel, son redressement est maintenant clairement engagé", a déclaré Jean-Baptiste de Chatillon, directeur financier de PSA, au cours d'une téléconférence.

Le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 40,1% au premier semestre à 38,6 milliards d'euros, supérieur au consensus Inquiry Financial pour Reuters qui donnait 38,5 milliards.

Des consensus battus

Le bénéfice net, part du groupe, a augmenté de 18% à 1,48 milliard d'euros tandis que le bénéfice opérationnel a bondi de 48,1% à 3,017 milliards, battant là aussi le consensus qui donnait respectivement 1,36 milliard et 2,33 milliards.

"Le groupe démontre depuis 2014 sa capacité constante à améliorer sa rentabilité, son efficacité ainsi que ses volumes de ventes, malgré un contexte difficile", a déclaré le président du directoire Carlos Tavares, cité dans le communiqué de résultats.

PSA a amélioré ses résultats malgré une dégradation à -750 millions d'euros du poste produits et charges opérationnels non courants, reflet de l'accord de restructuration signé chez Opel en mai (-406 millions d'euros) et de provisions pour dépréciation (-168 millions d'euros) correspondant à la suspension de ses activités en Iran dans le sillage de l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien.

Dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, le titre PSA montait de plus de 9%, tandis que le CAC 40 est stable.

(Avec Reuters)