Renault : crise managériale à quelques jours d'un conseil d'administration crucial

Quelques jours avant un conseil d'administration très attendu sur l'évolution de sa gouvernance, Renault traverse une crise managériale en toute discrétion. En l'espace de quelques jours, la presse a dévoilé plusieurs départs dont celui de Stefan Mueller, directeur délégué à la performance, mais également de Thierry Desmarest, administrateur indépendant de Renault.

L'Etat préférait un Français

Le premier faisait figure de favori, en concurrence avec Thierry Bolloré, directeur délégué à la compétitivité, pour devenir le numéro 2 du groupe automobile français, dont le nomination doit être votée jeudi prochain, la veille de la présentation des résultats financiers du groupe Renault. De son côté, Thierry Desmarest est l'un des capitaines d'industrie les plus respectés et influents de France en vertu de son titre d'ancien PDG de Total. Selon Les Echos, plusieurs administrateurs auraient critiqué l'opacité du processus de nomination du dauphin de Carlos Ghosn, PDG de Renault.

Le nom de Thierry Bolloré était pourtant l'un de ceux les plus fréquemment cités pour succéder au charismatique patron du groupe automobile. De plus, l'Etat français (15% du capital) aurait milité pour que le successeur désigné soit français.

Les entourages des deux protagonistes ont néanmoins tenté de dédramatiser l'enjeu de leur décision. Ainsi, Stefan Mueller aurait décidé de quitter le groupe pour "raisons personnelles", tandis que Thierry Desmarest aurait de toute façon prévu de quitter le conseil d'administration juste après cette réunion, et ce, en dépit de son mandat qui court jusqu'en 2020.

La méthode

Il est également possible que le conseil d'administration ait divergé sur la méthode choisie. Pour l'heure, on ignore quelle forme prendra la nouvelle gouvernance qui sera entérinée cette semaine. Carlos Ghosn se contentera-t-il de nommer un numéro deux. Ou va-t-il se désengager en confiant les manettes opérationnelles de Renault à Thierry Bolloré tout en restant président du conseil d'administration, comme il l'a fait il y a un an chez Nissan? Ce scénario est largement préféré par les marchés comme par le gouvernement français.

L'autre enjeu de la réforme de la gouvernance est de savoir qui sera propulsé successeur de Carlos Ghosn pour diriger l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Cette question épineuse revêt des aspects stratégiques et politiques contradictoires. On sait que l'Etat français pousse pour que Renault prenne le contrôle de l'alliance, tandis que les Japonais veulent un rééquilibrage managérial en leur faveur, conformément à leur taille économique au sein de l'Alliance.

Cela fait plusieurs années que les marchés poussent l'Alliance à résoudre ce problème afin de gagner en visibilité sur le plan de succession de Carlos Ghosn, gage de la pérennité de l'alliance. Certains investisseurs réclamant même une réforme en profondeur où les pouvoirs ne seraient plus concentrés et avec davantage de contre-pouvoir en interne. Le mandat de Carlos Ghosn à la tête de Renault venant à échéance à la prochaine assemblée générale des actionnaires, cette réforme de la gouvernance ne pouvait plus attendre...