Renault : la rentabilité s’envole, Luca de Meo révise à la hausse ses objectifs financiers

[Article publié le jeudi 29 juin 2023 à 07h25 et mis à jour à 09h16] Très belle performance pour le groupe Renault. Ce jeudi, le groupe dirigé par Luca de Meo a révisé à la hausse ses perspectives financières pour l'année en prévoyant une marge opérationnelle comprise entre 7 et 8% alors que l'objectif tablait jusqu'ici sur une marge de 6% minimum. De quoi jouer positivement sur les rentrées de cash. Renault prévoit désormais un free cash-flow opérationnel de l'activité automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros (contre supérieur ou égal à 2 milliards d'euros précédemment).

L'action Renault gagnait ainsi près de 6% à la Bourse de Paris dans les premiers échanges jeudi. L'action montait de 5,71% à 38,54 euros vers 09h02, dans un marché en légère hausse. Depuis le début de l'année, elle a pris plus de 20%.

Succès des nouveaux lancements

Un tel niveau de marge sera le plus important jamais enregistré depuis 20 ans :

« Cette révision s'explique principalement par la qualité du mix de ses ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur », explique le groupe dans son communiqué.

Pour le premier semestre, Renault prévoit une marge opérationnelle supérieure à 7 % et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile d'environ 1,5 milliard d'euros (intégrant 600 millions d'euros de dividendes de Mobilize Financial Services)

« Renault Group franchit des niveaux de performance records. Ces résultats sont le fruit d'une stratégie orientée sur la valeur et d'un engagement sans faille, depuis trois ans, des équipes dans la Renaulution qui transforme le Groupe en profondeur. Ainsi, Renault Group revoit à la hausse les perspectives financières pour l'année, grâce aux efforts continus pour réduire les coûts et à une offensive produits inédite dans l'histoire du Groupe. Cette offensive produits, dans toutes nos marques, ne fait que commencer et permettra encore d'améliorer la performance du Groupe, tout en menant une transformation unique pour devenir l'entreprise automobile de nouvelle génération. » a déclaré Luca de Meo, directeur général du groupe Renault.

25 nouveaux modèles

Ce mardi dans La Tribune, Luca de Meo rappelait l'énorme effort de restructuration mené depuis son arrivée.

« Lorsque l'équipe s'est mise en place, Renault était au fond du trou avec des pertes de 40 millions d'euros par jour. Quand je suis arrivé en juillet 2020, la priorité était donc de mettre la maison en ordre. Il fallait abaisser le point mort. Nous l'avons diminué de 50% en un an et demi ce qui a permis de dégager une marge opérationnelle de 5,6% l'an dernier, avec l'objectif de la porter cette année à 6%, ce qui serait la meilleure performance de Renault depuis 20 ans »

Et d'ajouter : « À partir de maintenant et jusqu'à 2025, nous aurons probablement la meilleure offre que Renault n'ait jamais connu depuis 30 ans que je suis dans le secteur automobile, avec les produits profitables dans les bons segments, avec les bonnes technologies, aux bons coûts.Nous avons annoncé 25 nouveaux modèles. Nous en avons déjà lancé 5 comme Jogger, Mégane E-Tech, la nouvelle Clio, Austral et Espace... Mais ce sont des modèles qui étaient déjà lancés avant mon arrivée et qui n'ont pas été beaucoup retouchés depuis. Ce qui ne sera pas le cas des vingt prochains qui sont pour 2025-2026 et nous travaillons déjà sur ceux de 2027, 2028... »

