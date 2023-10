Stellantis cède trois usines en Chine pour y réduire ses activités

Le pivot de la stratégie de Stellantis en Chine se confirme. Le constructeur a conclu un accord avec le groupe chinois Dongfeng pour lui vendre trois usines basées en Chine détenues par la coentreprise Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA), comme l'a annoncé le constructeur automobile jeudi. DPCA est une coentreprise de Stellantis et Dongfeng Motors qui détient trois usines en Chine à Wuhan, Chengdu et Xiangyang.

Dongfeng Motors s'apprête donc à racheter ces usines « pour poursuivre la fabrication de modèles Peugeot et Citroën en plus de leurs propres modèles et gérer les ventes des marques Peugeot et Citroën en Chine », a ajouté Stellantis en confirmation d'une information de Bloomberg.

La transaction s'élève à 1,71 milliard de yuans, soit 220 millions d'euros, selon l'agence financière. « Cette évolution est une autre étape importante de notre stratégie d'allègement de nos actifs en Chine, étant donné que les voitures Peugeot et Citroën pour la Chine et l'export seront fabriquées par des usines détenues par DFM (Dongfeng Motors) », a poursuivi Stellantis dans une déclaration envoyée à la presse.

Difficultés chroniques en Chine

Fin 2022, la coentreprise de Stellantis et du chinois Guangzhou Automobile Group Co (GAC), qui fabriquait des Jeep en Chine, avait déposé le bilan. Le groupe italo-franco-américain aux 14 marques a eu des difficultés chroniques à s'imposer sur le marché chinois contrairement à d'autres constructeurs notamment allemands, même si la Jeep Wrangler a un temps connu un certain succès.

Comme l'expliquait Carlos Tavares l'année dernière, « le climat des affaires s'est fortement politisé ces dernières années » en Chine, citant notamment les baisses de ventes des groupes occidentaux, comparées aux performances commerciales des groupes chinois. « Vendre des voitures en Chine est de plus en plus difficile », a-t-il commenté. Selon lui, cette tendance trouve ses racines dans la doctrine du parti communiste chinois, posée en 2010: « tout est inscrit dans ce document ».

Nouvelle stratégie

Désormais, Carlos Tavares préfère travailler à travers un nouveau modèle baptisé « asset light strategy », en français, la stratégie des « actifs allégés ». Mais le groupe ne compte pour autant se détourner totalement de la Chine. L'idée d'une alliance potentielle entre Stellantis et Leapmotor, jeune pousse chinoise 100% électrique, est évoqué. Le constructeur automobile chinois s'est dit prêt à s'allier avec un groupe européen lors du salon de l'automobile à Munich.

Leapmotor fait partie des startups chinoises encore inconnues en Europe, malgré ses 10.000 voitures écoulées chaque mois en Chine. Comme les autres marques européennes, Stellantis espère éviter la débâcle sur un marché chinois très compétitif en coopérant avec des constructeurs locaux.