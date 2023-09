Dès février 2024, il sera possible de commander une E-3008, la version électrique de la 3008 de Peugeot. « C'est un défi, de remplacer un best-seller », a expliqué à l'AFP Linda Jackson, directrice générale de Peugeot. « C'est très important pour nous. » Ce modèle incarnait en effet à lui tout seul la renaissance d'une industrie tricolore moribonde, qui avait raté le tournant des SUV.

Aucun prix n'a été dévoilé, on sait qu'elle sera éligible au bonus écologique, disponible pour les voitures de 47.000 euros maximum. Le constructeur promet entre 525 et 700 kilomètres d'autonomie, selon les modèles.

Une autonomie de 700 km en 2025, un « cap qui va faire basculer les clients »

Au lancement, prévu en février 2024, Peugeot utilisera une batterie fournie par le constructeur chinois BYD avec la plus faible autonomie. « Progressivement, nous allons lancer à l'approche de et en 2025, les 700 kilomètres » une autonomie qui change la donne », détaille Linda Mme Jackson. Pour Jérôme Micheron, directeur du produit Peugeot, le chiffre de 700 km est aussi « un cap qui va faire basculer des clients qui, aujourd'hui, ont encore des craintes », comme les professionnels roulant beaucoup. La batterie pourra être chargée de 20% à 80% en près de 30 minutes, précise Peugeot dans un communiqué. A l'intérieur du SUV, Peugeot dote le cockpit d'un large écran incurvé. A l'avant, on retrouve les « trois griffes » typiques de la marque et des phares au faisceau variable, s'adaptant à la conduite.

Disponible en « hybride ou hybride rechargeable »

La nouvelle 3008 a été conçue principalement comme modèle 100% électrique mais sera disponible en versions hybride ou hybride rechargeable « selon les marchés », explique le constructeur. Hors d'Europe, une version à essence uniquement pourra être proposée pour répondre à une demande spécifique. Le constructeur table initialement sur une part de 50% pour la version électrique.

Le modèle a été dévoilé à l'usine historique du constructeur à Sochaux où la nouvelle E-3008 sera produite. Ce site de production abrite une nouvelle ligne d'assemblage de batteries. Le moteur électrique est fabriqué à Trémery (Moselle). « Nous ne ferions pas le choix de produire cinq de nos sept véhicules électriques en France si cela n'était pas efficient en termes de coût », a affirmé Linda Jackson.

Avec sa plateforme STLA Medium, « Stellantis rentre dans la vraie course » (Carlos Tavares)

Si la prochaine génération de voitures électriques compactes de Peugeot, Opel, Lancia ou Chrysler promet une autonomie maximum de 700 kilomètres, c'est grâce à la plateforme STLA Medium, présentée début juillet qui sera fabriquée dans l'usine de Sochaux en France, où sa conception a été pilotée, mais aussi à Rennes (Bretagne), Melfi (Italie), Eisenach (Allemagne) et dans plusieurs usines américaines, pour une production totale estimée jusqu'à deux millions de véhicules par an. « Stellantis rentre dans la vraie course », soulignait alors son directeur général Carlos Tavares, lors d'une conférence de presse. « Nous allons nous battre sur les performances et le prix (...) Nous sommes au cœur du marché, là où la compétition sera la plus féroce, avec Tesla ou les concurrents chinois ».

Le constructeur franco-italo-américain prévoit de lancer successivement trois autres plateformes conçues pour les petits véhicules, les berlines, les SUV et pick-up. Les plateformes sont modulables, conçues pour accueillir un moteur thermique ou de nouvelles technologies de batteries, ou se transformer en quatre roues motrices. Au global, les ventes de voitures hybrides et électriques du groupe Stellantis ont augmenté de 24% sur le semestre, à 169.000 unités.

(Avec AFP)