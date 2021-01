Fiat-Peugeot : les chiffres fous d'une fusion historique

Stellantis, qui signifie "qui brille d'étoiles" en latin, sera le nouveau nom de l'entité fusionnée de PSA et FCA (Fiat Chrysler). (Crédits : COMMUNICATION FCA)

En fusionnant, les groupes automobiles français et italo-américain entrent dans une autre galaxie. Ils créent un géant baptisé Stellantis dont la taille n'a plus rien à voir avec celle moyenne, voire petite, qui les caractérisait. Pour PSA, l'appartenance à tel mastodonte ouvre d'immenses perspectives de marché et de synergies. Dans un contexte de profonde transformation sectorielle, cette ambition est unanimement saluée par les marchés.