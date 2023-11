Stellantis inaugure un hub géant pour faire de l'économie circulaire « un business profitable »

Recyclage, réparation, réemploi : c'est la palette d'actions qui seront effectuées dans le nouveau hub d'économie circulaire de Stellantis à Turin, inauguré ce jeudi. En tout, près de 40 millions d'euros d'investissement ont été réalisés dans un complexe qui emploiera 550 personnes d'ici 2025. Grâce à ce site, mais également les autres partenariats de Stellantis, notamment Orano et le recyclage des matières premières dans les batteries, le groupe espère générer 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030.

A titre de comparaison, Stellantis vise, au global dans son plan stratégique annoncé en mars 2022, un chiffre d'affaires net de 300 milliards d'euros au même horizon. L'économie circulaire semble donc une goutte d'eau dans l'ensemble des revenus attendus par le groupe, mais « il s'agit d'un vrai business rentable », a évoqué Carlos Tavares, le directeur général du groupe, lors d'une conférence de presse cet après-midi. Le groupe compte sur ce hub dans sa stratégie de neutralité carbone à 2038.

Les matières premières, génératrices d'économie

Concrètement, le hub d'économie circulaire permettra la destruction des voitures à la fin de leur cycle de vie et la réutilisation des pièces détachées. L'objectif : démonter, nettoyer et remettre en état plus de 50.000 pièces détachées remanufacturées - comprenant les moteurs, les boîtes de vitesse ou encore les batteries - d'ici à 2025 et 150.000 pièces d'ici 2030. Le centre triera également plus de 2,5 millions de pièces usagées qui serviront à approvisionner les activités de recyclage d'ici 2025 et 8 millions pour 2030.

Stellantis gagnera sur plusieurs tableaux. D'une part, le groupe compte sur l'économie réalisée dans l'approvisionnement en matière première. Selon Carlos Tavares, la volatilité des prix des métaux critiques est la principale cause du coût élevé des batteries électriques et, par la même occasion, celui des voitures. À la question d'un journaliste quant au risque de compétitivité des batteries recyclées par rapport aux neuves selon l'évolution du prix des métaux, le dirigeant a coupé court :

« Je doute que le prix des matières premières neuves soit plus bas que celui des matières premières recyclées, sauf s'il n'y a plus aucun véhicule électrique vendu. Dans ce cas-là, nous revendrons les matériaux recyclés ailleurs. »

D'autre part, le recyclage et la réutilisation des pièces de voitures permettent également à Stellantis de reprendre la main sur la partie après-vente des véhicules ainsi que sur les services de maintenance.

L'économie circulaire sera aussi nécessaire pour gérer le risque de manque d'approvisionnement en métaux critiques ainsi que les problèmes géopolitiques associés. D'autres constructeurs se lancent dans cette course, comme Renault et son entité The Future is neutral, avec un objectif de chiffre d'affaires généré similaire à Stellantis, à 2,3 milliards d'euros à horizon 2030.

Trois autres hub suivront

Carlos Tavares a par ailleurs tenu à rappeler le coût de production supplémentaire de 40 % des voitures électriques par rapport à leurs homologues thermiques. « Nous serons obligés de digérer cette partie si nous ne voulons pas la répercuter sur la classe moyenne, a rappelé Carlos Tavares. Les pièces remanufacturées permettront également de réduire les coûts d'entretien des véhicules et, ainsi, éviter d'acheter un véhicule neuf si le moteur est cassé par exemple. »

Stellantis compte ouvrir d'autres hub d'économies circulaires dans le futur, afin de limiter les coûts logistiques des pièces réutilisées. Après l'Italie qui ouvre la voie pour l'Europe, le groupe envisage trois autres sites : un en Amérique du Nord, un en Amérique du Sud et un dernier au Moyen-Orient.

Si les futurs Hub ouvriront des emplois, le dirigeant de Stellantis a tout de même confirmé d'éventuelles suppressions de postes pour amortir le coût des véhicules électriques et être compétitif face aux constructeurs chinois. Carlos Tavares a également montré son inquiétude face aux échéances électorales à venir en Europe et aux Etats-Unis, qui pourraient bouleverser sa feuille de route sur l'électrique.