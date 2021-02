Stellantis : Maserati, le trésor caché qui peut rapporter gros...

Mais que va faire Stellantis de Maserati ? Si le groupe à la dénomination astrale se fait fort de réunir pas moins de quatorze marques, son seul label luxe revendique son exclusivité et n'envisage pas de synergies de plateformes ou moteurs. Et pourtant... Même pour un "psychopathe de la performance" comme Carlos Tavares, qui ne recule devant aucune économie de coûts, son statut semble définitivement acquis.

Ne fera rien comme les autres

D'ailleurs, la marque italienne fondée en 1914 à Modène, a communiqué son plan stratégique en octobre dernier... Soit trois mois avant la fondation officielle de Stellantis née de la fusion des groupes PSA et FCA. Maserati ne fera donc rien comme les autres marques du groupe. Il aura sa propre famille moteur et sa propre plateforme. Soit les deux foyers de dépenses les plus importants d'une voiture. "La plateforme Giorgio est parfaite pour les produits Maserati qui allient design et performance", explique à La Tribune, Bernard Loire, le...