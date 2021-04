Tesla : les livraisons de voitures électriques décollent, les profits montent en flèche

Tesla persiste et signe. Après avoir dégagé en 2020 ses premiers bénéfices annuels depuis sa création en 2003, le constructeur américain de véhicules électriques a vu son chiffre d'affaires décoller de 74% au premier trimestre, à 10,39 milliards de dollars et ses profits bondir. Ils se sont élevés en effet à 438 millions de dollars contre 16 millions sur la même période en 2020. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, ce résultat a nettement dépassé les attentes des analystes.

Ce bond des ventes s'explique par des livraisons record : près de 185.000 véhicules ont été livrés au cours des trois premiers mois de l'année, un niveau sans précédent "en dépit de multiples défis, dont des facteurs saisonniers, l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement et la transition vers les nouveaux modèles Model S et Model X", a souligné lundi le constructeur.

"Nous avons constaté un réel changement dans la perception que les clients ont des véhicules électriques et la demande n'a jamais été aussi élevée", s'est réjouit son patron, Elon Musk ce lundi, lors d'une conférence téléphonique.

Comme l'ensemble du secteur automobile, le groupe a notamment pâti d'une pénurie de semi-conducteurs. Mais il affirme avoir pu "surmonter" ce problème "en partie en pivotant extrêmement rapidement vers de nouveaux microcontrôleurs".

Hausse des livraisons de 50% par an

Le constructeur automobile, qui avait annoncé en janvier vouloir faire croître ses livraisons de 50% en moyenne par an pendant plusieurs années, n'a pas changé ses prévisions. S'il se concrétisait, cet objectif reviendrait à livrer cette année 750.000 véhicules. Aucune prévision sur les ventes en 2021 n'a été indiquée par le Tesla.

Le constrcuteur compte sur la mise en service de nouvelles usines. Les travaux dans les usines en cours de construction à Berlin, en Allemagne, et à Austin au Texas, "restent dans les délais" pour que la production puisse y démarrer d'ici la fin de l'année, a souligné Tesla.

Leader sur le marché des voitures électriques aux Etats-Unis

Alors que Tesla domine le marché avec 71% des ventes de véhicules électriques aux Etats-Unis au premier trimestre (contre 83% sur la même période en 2020), selon le cabinet spécialiste Cox Automotive, la concurrence s'active. Des start-up comme Lucid et Rivian, mais aussi de constructeurs traditionnels comme General Motors, Daimler ou Volkswagen, nourrissent de grandes ambitions dans la voiture électrique.

Enfin, la société s'est voulue rassurante après l'accident mortel d'une Tesla, qui a braqué les projecteurs sur les systèmes d'assistance à la conduite qu'il propose. Selon la police locale, il n'y avait pas de conducteur derrière le volant. Un spécialiste de l'ingénierie du groupe, Lars Moravy, a assuré lundi qu'il avait été "constaté que le volant était déformé, ce qui implique la probabilité que quelqu'un était sur le siège du conducteur au moment de la collision". Elon Musk a par ailleurs répété, comme il l'avait déjà dit dans un tweet lundi dernier, que le logiciel Autopilot n'était pas en cause.