Voiture électrique : près des deux tiers des Français ne croient pas en cette technologie pour la transition écologique

Tous les ans, l'Observatoire Cetelem publie une étude réalisée dans 16 pays européens, asiatiques et nord-américains recouvrant 70 % du marché automobile mondial. Au total, 15.000 personnes ont été interrogées sur leurs attentes et leurs comportements en tant qu'automobilistes. Et cette année, le doute est d'actualité. Ma voiture sera-t-elle encore acceptée dans certains centres-villes ? Va-t-on revenir sur la décision d'arrêt de vente des voitures thermiques en 2035 ? Dois-je passer à l'électrique ? Autant de questions lors de l'achat du véhicule qui renforce l'attentisme des automobilistes. Ces derniers sont seulement 19 % à vouloir changer de véhicule en Europe dans les 12 prochains mois contre 27 % il y a encore deux ans.

Les réglementations françaises, ajoutées à celles européennes, rendent les automobilistes français davantage sceptiques. Près de 60 % ne pensent pas que la voiture électrique incarnera le progrès technologique qui pourra améliorer le bilan environnemental de l'automobile. Seul l'Autriche est au même niveau de doute, alors que la moyenne européenne est à 40 %. Hors Europe, la voiture électrique synonyme de progrès technique en matière de décarbonation, avec seulement 10 % de doutes en Chine, Turquie ou au Mexique.

Nouveau frein à l'électrique

Les Français sont d'ailleurs en grande majorité persuadés (à plus de 80 %) que la place de voiture électrique n'aura pas évolué d'ici 5 ans. La moyenne européenne est quant à elle légèrement inférieure, mais de peu. Un constat qui surprend, quand on sait que plusieurs constructeurs souhaitent vendre uniquement des voitures électriques dès 2030. Pis encore, seulement un tiers des Français pensent que la voiture électrique remplacera totalement la voiture thermique à terme.

Les freins restent identiques à l'année dernière pour la plupart : un prix trop élevé de l'électrique, la peur des difficultés de recharge ou du manque d'autonomie. Mais en quatrième position vient désormais le prix de l'électricité. « C'est un frein qui n'existait pas du tout avant ! », s'étonne Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem. En moyenne en Europe, plus de 70 % des automobilistes pensent que l'augmentation des prix de l'électricité pourrait rendre la voiture trop coûteuse par rapport au thermique. Malgré ces doutes et ce scepticisme, il est important de noter que l'électrique arrive pour la première fois en tête des intentions d'achat de véhicules !

Des règles encore méconnues

Cette étude met également en avant le flou concernant les connaissances en matière de réglementation. Concrètement, un tiers des Européens connaît précisément les Zones à faible émission (ZFE) et un sur deux est au courant de l'interdiction des véhicules thermiques à horizon 2035.

« Il appartient à nombre de constructeurs de clarifier leur politique industrielle et commerciale, ainsi que leur communication, afin de ne pas subir définitivement une concurrence qui a souvent un temps d'avance sur la question électrique. De même qu'il revient aux pouvoirs publics d'adopter une ligne claire et stable, sans atermoiement, pour faciliter la transition énergétique du monde automobile », conclut Flavien Neuvy.

Pour rappel, le transport contribue pour 30 % des émissions de carbone en Europe dont la moitié est issue de l'automobile. L'Union européenne s'est fixée une réduction de 55 % des émissions sur le secteur d'ici à 2030.