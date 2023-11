Voiture électrique à 25.000 euros : pourquoi Tesla doit impérativement vendre à un prix accessible

L'annonce n'a pas beaucoup surpris, mais elle risque de bousculer si elle se concrétise. Ce lundi, une source proche du dossier a soufflé à Reuters que Tesla va produire une voiture à 25.000 euros dans son usine de Berlin. L'entreprise n'a cependant pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Si la date de production n'a pas été annoncée, nul doute que l'ambition est de taille. Pour l'heure, le plus petit modèle de Tesla, la Model 3, est affichée à 43.000 euros. Un prix qui a connu de multiples variations depuis sa sortie en 2018, puisque le constructeur américain souhaite conserver un même niveau de commandes sur l'année et ajuste le prix de ses véhicules en fonction.

Malgré la récente baisse de prix de Tesla en 2023, de plus de 20 % pour certains modèles, le géant américain reste dans la catégorie des véhicules premium. Plus pour longtemps ? C'est en tout cas ce que souhaite Elon Musk, le dirigeant de Tesla, avec sa nouvelle voiture à 25.000 euros.

L'objectif derrière est assumé : augmenter les livraisons de véhicules à 20 millions d'ici à 2030, soit une multiplication par 10 de la capacité actuelle. Pour cela, le dirigeant ne peut pas laisser passer le marché de masse de l'électrique.

« Elon Musk n'a pas vraiment le choix, nous confie Julien Pillot, économiste et enseignant-chercheur à l'Inseec. Les ventes électriques les plus importantes seront les voitures citadines et accessibles plutôt que les voitures premium. C'est d'autant plus urgent pour lui que les Européens viennent concurrencer Tesla sur le haut de gamme en bénéficiant d'un réseau de distribution plus important et les constructeurs chinois vont venir le challenger sur le bas de gamme. »