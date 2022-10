Voitures à hydrogène : le Crédit agricole signe un protocole d'accord avec Hopium

C'est désormais officiel. La filiale spécialisée en crédit à la consommation du Crédit Agricole (Crédit agricole consummer finance) a signé avec Hopium un protocole d'accord pour la livraison de 10.000 berlines à hydrogène que le start-up française entend produire en Normandie à partir de 2025, ont annoncé samedi les entreprises dans un communiqué.

A la veille de la clôture du Mondial de l'auto à Paris, CA Consumer Finance et Hopium "ont signé un protocole d'accord pour une commande prévisionnelle de 10.000 véhicules, dont la production est prévue à partir de 2025".

"Agilauto, marque spécialisée dans la vente et le financement automobile du groupe Crédit Agricole en France, proposera la berline à hydrogène du constructeur français Hopium dans le cadre de programmes destinés à ses clients particuliers ou professionnels", ajoute le communiqué. "Cela permet de renforcer la stratégie commerciale avec une commande prévisionnelle à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Cela participe du renouveau industriel français et européen dansla production de véhicules propres, » a déclaré Jean-Baptiste Djebbari, président du Conseil d'Administration d'Hopium et ancien ministre des Transports. Son passage du ministère à la start-up au printemps dernier avait fait grincer des dents.

Un véhicule haut de gamme à 120.000 euros

Encore à l'état de prototype, l'Hopium Machina est une berline sportive à pile à combustible. Elle devrait être proposée autour de 120.000 euros et promet une autonomie de 1.000 kilomètres, pour une puissance de 500 chevaux et un poids sous les deux tonnes. Elle serait le premier véhicule non utilitaire à hydrogène produit en France.

Ce protocole d'accord "permet de renforcer la stratégie commerciale avec une commande prévisionnelle à hauteur de 1,2 milliard d'euros", s'est félicité Jean-Baptiste Djebbari, président du conseil d'administration d'Hopium, et ancien ministre des Transports, cité dans le communiqué.

La start-up française avait annoncé fin septembre son intention d'ouvrir une usine et un centre de recherches d'ici début 2025 en Normandie, près de Vernon (Eure) où elle pourrait employer jusqu'à 1.500 personnes.

La production d'hydrogène très énergivore

L'hydrogène utilisé comme carburant présente pour avantage de n'émettre que de la vapeur d'eau, ce qui en fait une piste importante pour remplacer les hydrocarbures, intégrée dans de nombreux plans de relance à travers le monde.

Mais les experts et industriels sont divisés sur la place de l'hydrogène dans la décarbonation du secteur automobile: le développement est pour l'instant essentiellement dédié aux utilitaires et aux poids lourds, qui peuvent embarquer les volumineuses bonbonnes d'hydrogène.

Par ailleurs, la production du gaz hydrogène est très énergivore et encore largement tributaire d'énergies fossiles, en attendant le développement de l'hydrogène dit "vert", à partir d'énergies renouvelables. Le manque de stations de distribution est aussi un frein à son développement.





(Avec AFP)